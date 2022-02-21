رئيس "موبايلي" للعربية: لا نعتزم بيع الأبراج نظراً لوضعنا المالي الجيد

قال الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، سلمان البدران، إن إيرادات وأرباح "موبايلي" نمت في 2021 لأعلى مستوى خلال 8 سنوات ماضية، وجاء النمو مدفوعاً بالأداء الإيجابي لقطاعي الأفراد والأعمال.

وأضاف الرئيس التنفيذي في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، أن قاعدة العملاء الأفراد نمت خلال العام الماضي، فيما نفذ قطاع الأعمال عدة مشاريع منها مشروع ضخم للعدادات الذكية في السعودية المُنفذ بالتعاون من شركاء آخرين لصالح شركة الكهرباء بعدد 10 ملايين عداد وهو ما شكل مصدراً للإيرادات.

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وأوضح أن قاعدة عملاء الألياف البصرية نمت بنسبة 140% بجانب نمو الكثير من القطاعات والخدمات في 2021، ونما قطاع الأعمال بأكثر من 17%.

وأشار إلى أن الحصة السوقية للشركة في قطاع الأعمال تنمو بشكل كبير، وترتفع من ربع إلى آخر تدريجياً.

وذكر سلمان البدران، أن قطاع الأعمال يمثل نسبة تتراوح من 15 إلى 20% من إيرادات الشركة، وهو ما يمثل مجهود 3 سنوات ماضية من العمل على تعزيز قطاع الأعمال.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "موبايلي" إن الشركة لديها استعداد لأي تغير متوقع في تكلفة التمويل، وأغلب قروضها بفائدة متغيرة، وقعت عام 2020 بشروط جيدة، ووضع الشركة على مستوى المصاريف التمويلية حالياً جيد مقارنة بالأعوام الماضية، مع استمرار مراقبة نسبة القروض التي انخفضت حالياً.

وأضاف أن الاستثمارات الرأسمالية مستمرة وترتبط بالتغير في تقنيات الجيل الخامس المتسارعة حول العالم و"موبايلي" مستمرة في الاستثمار بهذا القطاع وبنيته التحتية وسترفع استثماراتها فيه، موضحاً أن انخفاض تلك الاستثمارات في فترة ما يكون ناتج عن دورة رأس المال.

وأشار سلمان البدران، إلى وجود عدة مشاريع تنتظر الموافقات، فيما لا تزال فكرة بحث جميع الفرص بشأن الأبراج مطروحة وتبحث الشركة جميع الخيارات بشأنها، لكنها لا تعتزم بيع الأبراج لأن وضعها المالي جيد حاليا، مضيفاً أن الهدف من دمج واستثمار الأبراج هو رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين الأداء، ونبحث ذلك مع مشغلي اتصالات وآخرين.

وارتفعت أرباح شركة موبايلي بنسبة 31% في الربع الرابع من العام الماضي، لتصل إلى 321 مليون ريال. وجاءت النتائج الفصلية أعلى بقليل من متوسط توقعات المحللين.

وعلى مدار عام 2021 بأكمله ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 37% لتتجاوز المليار ريال.

وأوضحت "موبايلي" أن ارتفاع الأرباح السنوية يعود بشكل رئيسي إلى نمو مبيعات قطاع الأعمال وقطاع الأفراد إضافة إلى زيادة قاعدة العملاء.