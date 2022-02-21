"ويغو" تكشف للعربية نيتها طرح أسهمها للاكتتاب في أحد أسواق المنطقة

قال المدير العام لشركة Wego "ويغو" مأمون حميدان، إن استحواذ الشركة على cleartrip الهندية، يعتبر عملية استراتيجية.

وتشمل هذه الصفقة أيضا بيع Flyin شركة الحجوزات ومقرها الرياض إلى Wego.

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ووافق مجلسا إدارة Flipkart وWego على الصفقة التي من المتوقع إغلاقها في النصف الثاني من عام 2022.

وأضاف حميدان في مقابلة مع "العربية" أن سوق السفر في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام كان قبل الجائحة بنحو 100 مليار دولار، موضحا أن 30% من حجوزات السفر كانت تتم إلكترونياً.

وبيّن أن مجموع الحجوزات التي كانت تقدمها الشركات الثلاث (Wego) و(cleartrip و(Flipkart)، تفوق 20 مليار دولار، أي ما يمثل نحو 10% من حجم السوق ككل، فيما تبلغ حصتها من حجم الحجوزات الإلكترونية نحو 30%.

وأشار إلى أن الشركات الثلاث مجتمعة تشكل طاقة كبيرة لحجوزات السفر والفنادق.

وذكر حميدان، أنه خلال الربع الأخير من العام الماضي، تم تجاوز حاجز الـ50% من أرقام العام الـ2019، معتبرا أن هذا مؤشر كبير على التعافي.

وأكد أن السوق السياحية السعودية، تجاوزت أرقام ما قبل الجائحة، لافتا إلى أنه منذ منتصف العام الماضي عادت الأمور إلى وتيرتها السابقة.

وتوقع حميدان موسما سياحيا جيدا خلال الصيف المقبل، معربا عن اعتقاده بعودة الأرقام إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وعن زيادة أسعار تذاكر السفر، بيّن حميدان أن ذلك مرتبط بأمور عدة، منها حجم الطاقة الاستعابية المحددة لكل شركة طيران، فضلا عن ارتفاع أسعار النفط.

لكن حميدان، أكد أن هناك زيادة بالعرض، وبالتالي سيغطي الطلب، ولن تبقى أسعار التذاكر مرتفعة عند المستويات الحالية.

وأشار حميدان إلى رغبة الشركة في الطرح العام بأحد أسواق المنطقة بعد الاستحواذ cleartrip الهندية.