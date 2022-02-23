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هل العقوبات الأوروبية على روسيا "رسالة" أم "عقاب"؟

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اقتصاد روسيا

هل العقوبات الأوروبية على روسيا "رسالة" أم "عقاب"؟

هشام عز العرب: عقوبات أوروبية "متزنة" على روسيا وتترك مجالا للتفاوض

دبي - العربية.نت

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قال الخبير المصرفي هشام عز العرب، في مقابلة مع "العربية"، إن العقوبات الأخيرة من الاتحاد الأوروبي ضد روسيا هي "رسالة" أكثر منها "معاقبة".

وأضاف أن رسالة الدول الأوروبية جاءت متزنة وعكست تصرفا تكتيكيا صحيحا، موضحا: "هناك الكثير من العقوبات التي يمكن تطبيقها مستقبلا".

وأشار إلى خطورة فرض عقوبات صارمة على أي دولة دون مراعاة لتداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي وارتفاعات التضخم، لافتا إلى أن العالم يعاني حاليا من حالة من الضعف بعد وباء كورونا.

لهذه الأسباب تتردد دول أوروبية في فرض عقوبات "قاسية" على روسيا قصص اقتصادية روسيا و أوكرانيا لهذه الأسباب تتردد دول أوروبية في فرض عقوبات "قاسية" على روسيا

وتابع عز العرب: "العقوبات على روسيا ضعيفة كما تبدو للبعض ولكن تكتيكيا هي سليمة ومتزنة.. كما أن أوروبا تركت الباب مفتوحا أمام روسيا للتفاوض".

ويرى عز العرب أنه رغم العقوبات المفروضة على إيران إلا أنها ما زالت تبيع السلع وتستلم أموال، ولكن بتكلفة أعلى، بالتالي فرض العقوبات على روسيا سيرفع التضخم وأسعار البضاعة المصدرة من روسيا إلى الدول الأخرى.

وبين أن روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدري الحبوب حول العالم، مشيرا إلى تضاعف أسعار القمح جراء الأزمة.

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