متى يبدأ تنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا؟

أعلن وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن حزمة العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بعد اعتراف موسكو باستقلال منطقتين انفصاليين في شرق أوكرانيا، ستدخل حيز التنفيذ مساء اليوم أو غدا الخميس.

وأوضح كليمان بون لإذاعة "فرانس إنتر"، قائلاً: "كانت هناك ردود فعل سريعة جدا من الأوروبيين بالتنسيق مع الأميركيين والبريطانيين. هذه العقوبات ستدخل حيز التنفيذ مساء اليوم على الأرجح أو غدا على أكثر تقدير".

وتشمل الحزمة الأولى من العقوبات التي قد "تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك"، إجراءات مستهدفة خصوصا ضد النواب الروس الذين صوتوا لصالح الاعتراف باستقلال الانفصاليين، وإجراءات اقتصادية ضد المصارف الروسية.

وأكد بون أن "الدولة والمصارف الروسية لن تكون قادرة بعد الآن على تمويل نفسها من خلال الأسواق الأوروبية".

وقررت ألمانيا تعليق تشغيل خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2.

وقال بون: "أن يتّخذ الألمان قرارا مماثلا في موضوع مهم مثل توريد الغاز يعد إشارة وبادرة قوية جدا".

وأوضح أن أوروبا التي تعتمد جزئيا على الغاز الروسي، لديها أيضا "مخزونات كافية لتحمل الشتاء".

وأضاف أنه من أجل تبرير قراره بانتهاك وحدة أراضي أوكرانيا، ألقى الرئيس الروسي خطابا كان في أجزاء منه "جنونيا" ومليئا بـ"الأكاذيب التاريخية".

وتابع: "لقد رفع بلا شك من حدة خطابه ونبرته. الأمر متروك لنا للتكيف والرد بدون أي ضعف".