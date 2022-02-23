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"بروج" الإماراتية تحصل على قرض مشترك بـ 4 مليارات دولار قبيل طرح عام

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أدنوك للحفر
أدنوك تمتلك 60% من شركة بروج
اقتصاد الإمارات

"بروج" الإماراتية تحصل على قرض مشترك بـ 4 مليارات دولار قبيل طرح عام

القرض عمل على ترتيبه تحالف مصارف عالمية ومحلية يبلغ عددها 25 بنكا

أبوظبي – أكثم الزياني

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حصلت شركة أبوظبي للبوليمرات بروج، على قرض مشترك من تحالف بنوك محلية وعالمية بنحو 4 مليارات دولار في وقت تتأهب فيه الشركة لطرح عام أولي في سوق العاصمة أبوظبي، بحسب ما ذكرته مصادر مصرفية على اطلاع بالأمر لـ"العربية.نت".

وقالت المصادر إن القرض الذي حصلت عليه الشركة لأجل 5 سنوات وسيستخدم في الإنفاق الرأسمالي للشركة التي أعلنت مؤخرا عن حزمة من التوسعات وخطة للطرح الأولي بسوق المال في العاصمة.

تأسست شركة بروج التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة مقرين لها منذ عام 1998 كمشروع مشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك بحصة 60٪ وشركة بورياليس النمساوية بنحو 40٪.

"أدنوك" و"بورياليس" تعتزمان طرح حصة في مشروعهما المشترك "بروج"  للاكتتاب شركات أدنوك "أدنوك" و"بورياليس" تعتزمان طرح حصة في مشروعهما المشترك "بروج"  للاكتتاب

وأضافت المصادر أن القرض عمل على ترتيبه تحالف مصارف عالمية ومحلية يبلغ عددها 25 بنكا في مقدمتها بنكا أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري بالإضافة إلى بنوك عالمية أخرى على غرار "غولدمان ساكس" و"سيتي غروب و"بي إن بي باريبا" و"دويتشه بنك".

وجرى تقسيم القرض المشترك على شريحتين مع تسعير بنحو 90 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المرجعية الليبور، بحسب ما ذكرته المصادر لـ"العربية.نت".

ويأتي التمويل الذي حصلت عليه الشركة بالتزامن مع خطة لطرح حصة أقلية في سوق المال.

ومنتصف الشهر الجاري، كشفت شركة "أدنوك"، في بيان أنها تدرس مع بورياليس طرح عام أولي محتمل لحصة أقلية في مشروع بروج، إذ تسعى أكبر شركات الطاقة في الإمارات إلى تسييل أصول وفق خطة لتكثيف نفقاتها الرأسمالية بهدف تعزيز إنتاج النفط والغاز.

وبحسب ما ذكرته المصادر، فإن القرض تضمن شريحة تمويل مرابحة إسلامي بنحو 350 مليون دولار.

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