موجة هروب المستثمرين من الأسواق الناشئة.. ودولة عربية أبرز المتضررين
رويترز: 3 مليارات دولار غادرت مصر منذ يوم الخميس الماضي
ذكرت وكالة رويترز أن مئات الملايين من الدولارات قد تم سحبها من الأرصدة البنكية في مصر خلال الأيام الماضية، وسط موجة هروب المستثمرين من الأسواق الناشئة.
وأضافت الوكالة أن الأصول الأجنبية في مصر تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل من العام 2017.
كما قدرت مصادر أخرى لرويترز حجم الأموال المغادرة منذ يوم الخميس الماضي إلى 3 مليارات دولار.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في Jefferies International، علياء مبيض، إن مصر تعد أحد أكبر أسواق السندات في البلدان الناشئة سواء السندات المقومة بالدولار أو بالجنيه المصري.
وأوضحت علياء في مقابلة مع العربية، أن مصر تواجه الأزمة على عدة محاور أهمها استيراد القمح إذ تستورد مصر 85% من احتياجاتها من أوكرانيا وروسيا.
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