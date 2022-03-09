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نجيب ساويرس للعربية: ليس لدى  أوراسكوم أي استثمارات في أوكرانيا 

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نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
شركات

نجيب ساويرس للعربية: ليس لدى أوراسكوم أي استثمارات في أوكرانيا

أكد أن أعمال الشركة في أوروبا تأثرت فقط بالمجال السياحي

دبي - العربية.نت

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أكد رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، نجيب ساويرس، أن ليس لدى الشركة أي استثمارات في اوكرانيا حاليا، لكنه أشار إلى أنه كان لديها رغبة في الاستثمار بأوكرانيا، لاسيما في مجال المناجم والتعدين.

وأضاف ساويرس في مقابلة مع العربية عبر الهاتف، أن أعمال الشركة في أوروبا تأثرت فقط بالمجال السياحي، في ظل قلق الناس من السفر أثناء الحروب.

وأشار إلى أن الاتفاق على صفقة "يورو نيوز" تم، لكن بقي موافقة الحكومة الفرنسية وبقيت المساهمين.

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