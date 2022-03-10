"كريم" تسعى للحصول على 500 مليون دولار من صناديق سيادية خليجية

تتطلع شركة كريم Careem، المملوكة لشركة أوبر تكنولوجيز إنك إلى جمع ما يصل إلى 500 مليون دولار من المستثمرين بما في ذلك صناديق الثروة السيادية الإقليمية للمساعدة في تمويل التوسع في الخدمات التي تتجاوز خدمات النقل الجماعي، حسب ما نقلت "بلومبرغ"، عن مصادر.

وأجرت شركة كريم ومقرها دبي محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي وأبوظبي ADQ القابضة لجمع الأموال، إذ عينت الشركة بنك أوف أميركا كورب لتقديم الاستشارات بخصوص الصفقة.

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وقالت مصادر لـ"بلومبرغ"، إن المحادثات في مرحلة مبكرة، لذا فإن المبلغ النهائي قد يتغير وقد يرتفع.

واستحوذت شركة أوبر، على شركة كريم مقابل 3.1 مليار دولار في صفقة تاريخية لقطاع الشركات الناشئة الإقليمي في عام 2019.

وعلى الرغم من ملكية Uber الكاملة إلا أن الشركتين تعملان بشكل مستقل نسبياً.

وتأسست Careem في عام 2012، وتقوم الآن ببناء تطبيق "خارق" يعتمد على المشتركين يسمح بالوصول إلى الخدمات بما في ذلك توصيل الطعام وتسوق البقالة والشحن وتأجير الدراجات.

وتركز شركة أوبر، التي أغلقت خدمة توصيل الطعام الخاصة بها في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قبل عامين، على خدمة التوصيل السريع في البلاد. وفي الوقت نفسه، تهدف Careem إلى أن تصبح أول تطبيق سوبر في الشرق الأوسط، على الرغم من أن طرحه سيتطلب تمويلاً إضافياً.

وقال الأشخاص إن الأموال ستمنح كريم أيضاً درجة إضافية من الاستقلالية عن أوبر في اتباع إستراتيجيتها الخاصة بخدمة النقل التشاركي في المنطقة، لكن هذا لا يعني أن الكيانين سيقطعان العلاقات، ولو جزئياً.

يأتي ذلك، فيما خفضت كريم قوتها العاملة بمقدار الثلث خلال الوباء مع انخفاض الطلب على خدمات النقل التشاركي.