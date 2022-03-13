بعد فرض عقوبات عليه.. يخت مالك تشيلسي يرسو في هذا الميناء!

رسا يخت فاخر يملكه الملياردير الروسي مالك نادي تشيلسي لكرة القدم، خاضع لعقوبات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، قبالة سواحل مونتنيغرو "الجبل الأسود" يوم السبت، وفقاً لوكالة فرانس برس.

وانطلق يخت سولاريس، المملوك لـ رومان أبراموفيتش، والبالغ طوله 140 متراً، إلى مرسى بورتو مونتينيغرو على الساحل الأدرياتيكي.

مادة اعلانية

وقالت وسائل الإعلام المحلية التي راقبت تحركات اليخت خلال الأيام الأخيرة على مواقع التتبع البحري، إن القارب غادر ميناء برشلونة الإسباني على البحر المتوسط ​​في 8 مارس.

يأتي ذلك، بعد تجميد المملكة المتحدة يوم الخميس أصوله وحظره من السفر كجزء من عقوبات جديدة ضد 7 من النخبة الروسية، بعد أن وصفتهم بأنهم جزء من الدائرة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو الأمر الذي نفاه مالك نادي تشيلسي.

وحذت كندا حذوها في اليوم التالي، قائلة إنه و4 أفراد آخرين "سيمنعون من التعامل في كندا وسيتم تجميد أصولهم".

يُشاع أن رجل الأعمال البالغ من العمر 55 عاماً، والذي غالباً ما تردد أنه كان يتجول قبالة الجبل الأسود وكرواتيا المجاورة، يمتلك نصف درزنة من اليخوت. كما استهدفت عقوبات المملكة المتحدة أيضاً رجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا.

وذكرت وسائل الإعلام في جمهورية الجبل الأسود أن أحد قوارب ديريباسكا، والمعروف باسم "سبوتنيك"، شوهد وهو يغادر بورتو مونتينيغرو يوم الجمعة.

كان أبراموفيتش قد أعلن بالفعل عن نيته بيع تشيلسي قبل عقوبات المملكة المتحدة، مع إعلان مجموعة من المشترين المحتملين عن اهتمامهم بنادي فاز بـ 19 بطولة كبرى منذ شرائه في عام 2003.