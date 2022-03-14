ماسك يشعر بتداعيات الحرب.. ارتفاع الأسعار يحاصره

قال إيلون ماسك إن شركته لصناعة السيارات الكهربائية تسلا، وشركته الأخرى سبيس اكس تواجهان ضغوطا تضخمية كبيرة في المواد الخام والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والمعادن إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008.

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وسببت مقاطعة شركات الشحن للبضائع الروسية المزيد من الضغوط على سلاسل الإمداد المتعلقة بصناعة السيارات، وفي مقدمة تحدياتها نقص الرقائق، والتي كانت تتعرض لأزمات في المعروض حتى قبل الحرب في أوكرانيا.

وتسبب الحرب الروسية الأوكرانية إلى موجة ارتفاع كبيرة في أسعار المعادن خاصة تلك المرتبطة بالصناعة، وسط توقعات بنقص الإمدادات من روسيا وأوكرانيا الغنيتين بالمواد الأولية التي تحتاج إليها الصناعات التكنولوجية.