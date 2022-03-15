مصادر للعربية: "علي الغانم للسيارات" تقدم اليوم طلبا لطرح أسهمها في الكويت

تنوي شركة علي الغانم وأولاده للسيارات التقدم رسمياً اليوم بطلب إدراج ما نسبته 45% من رأسمال الشركة في البورصة الكويتية، بحسب ما أكدته مصادر مطلعة لـ"العربية".

وتوقعت المصادر أن يتم الإدراج في آخر مايو المقبل لتصبح أول شركة عائلية لوكالات السيارات تدرج في منطقة الخليج.

يذكر أن الشركة هي وكيل حصري لماركات سيارات عدة، بينها "بي أم دبليو"، والإدراج سيشمل وكالتي "بي أم دبليو" في العراق ومصر.

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وعيّنت الشركة 3 شركات عالمية ومحلية لإدارة عملية الإدراج المتوقع أن يتم في مايو المقبل.

وتعتبر شركة علي الغانم واحدة من أقدم وأكبر الشركات العائلية الكويتية، حيث تأسست عام 1960 على يد رئيس مجلس إدارة الشركة علي الغانم وهو رئيس غرفة التجارة السابق. وتعتبر الشركة الوكيل الحصري لسيارات "بي أم دبليو" ولاند روفر ورولز رويس ومكلارين وميني كوبر وجيلي وغريت وول.

ومعها أيضا، وكالات عالمية كبيرة في مجال الزيوت والبطاريات والإطارات، وكذلك هي مساهم رئيسي في وكالتي "بي أم دبليو" العراق ومصر. ولدى الشركة موارد مالية أخرى تأتيها في قطاعات أخرى هي الصيانة وقطع الغيار والأكسسوارات وورش تصليح الهياكل كما يظهر موقع الشركة الإلكتروني.