الصين تتنازل وتعتمد علاجاً أميركياً بعد أقوى موجة منذ أيام الوباء الأولى

أقرت الصين علاج كورونا الذي تطوره شركة فايزر الأميركية، بعد قيامها بمراجعة الإرشادات الخاصة بفيروس كورونا في البلاد، حيث تسارع بكين لاحتواء أكبر انتشار للفيروس منذ الأيام الأولى للوباء.

ووافقت هيئة تنظيم المنتجات الطبية الصينية الشهر الماضي على علاج Paxlovid من شركة فايزر للاستخدام في حالات الطوارئ، فيما تم الإعلان الحكومي عن إدراجه في إرشادات علاج حالات كوفيد-19 هذا الأسبوع.

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كما اضطرت السلطات إلى تعديل سياساتها لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الحالات في أكثر من عشرين مقاطعة، وفقاً لما ذكرته "نيويورك تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتطلب الصين وفقاً للإرشادات الجديدة من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس ولديهم أعراض خفيفة، ليس فقط دخول المستشفى، بل يجب عليهم البقاء في مرافق عزل مركزية.

كما قامت اللجنة الصحية بتقصير فترة الحجر الصحي للمرضى الذين خرجوا من المستشفى أو مرافق العزل.

في وقت سابق، وافقت الحكومة على استخدام الاختبارات السريعة من قبل الأفراد للمساعدة في اكتشاف الحالات بشكل أسرع.

وتشهد الصين أكبر زيادة في عدد الحالات هذا الشهر، منذ ظهور فيروس كورونا لأول مرة في مدينة ووهان قبل أكثر من عامين.

من جانبه، قال نائب مدير مكتب مكافحة الأمراض والوقاية منها التابع للجنة الصحة الوطنية، لي تشنجلونج، يوم الثلاثاء: "إن الوباء في بعض المناطق يتصاعد بسرعة، وخطر انتشاره في المجتمع مرتفع نسبيًا".

كما دفعت الزيادة في الحالات السلطات الصينية إلى إغلاق مناطق سكنية بأكملها، وإغلاق المصانع ووقف وسائل المواصلات العامة، والطرق السريعة، وتعطيل سلاسل التوريد المتضررة بالفعل.