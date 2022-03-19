20 عرضاً يتنافسون لشراء نادي تشيلسي.. هذه أبرزها

ارتفع عدد العروض المقدمة للمنافسة على شراء نادي تشيلسي الإنجليزي إلى 20 عرضا، مع إغلاق فترة تلقي العطاءات، أمس الجمعة.

وتشرف مجموعة بنك رين الأميركية على عملية البيع قبل فرض الحكومة البريطانية عقوبات على المالك السابق الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.

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وقدم نيك كاندي المطور العقاري في المملكة المتحدة أول عرض علني لشراء نادي تشيلسي لكرة القدم، مع عروض منافسة بمليارات الدولارات من مستثمرين أميركيين ومؤسسي صناديق تحوط عالمية، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ.

ويتعاون "كاندي" مع مجموعة هانا المالية الكورية الجنوبية ومجموعة سي آند بي سبورتس لتقديم أكثر من ملياري جنيه إسترليني (2.6 مليار دولار) لشراء تشيلسي.

أفادت وكالة بلومبرغ، أن تشيلسي يتوقع أن يتجاوز عرض واحد أو أكثر الحد الأدنى للسعر البالغ 3 مليارات جنيه إسترليني (3.94 مليار دولار) والذي تم طرحه على النادي في وقت سابق من هذا الشهر.

كانت الحكومة البريطانية قد عاقبت أبراموفيتش بعد تكهنات بعلاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن رجل الأعمال الشهير البالغ من العمر "55 عاما" نفى ذلك مرارا وتكرارا.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة، فيما كان الفريق قد تأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، كما أن تشيلسي لا يزال متواجدا في منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشهدت عملية تقديم العروض لشراء النادي، وجود عروض قوية، مع وجود أشخاص وجهات أخرى عززت موقفها، وسط تطورات ملحوظة.

وتضم قائمة المشترين المحتملين لخلافة مالك نادي تشيلسي أبراموفيتش هذه الأسماء:

Todd Boehly

وهو مستثمر عالمي قدّم عرضاً مشتركاً مع رجل الأعمال Jonathan Goldstein

Ken Griffin

مؤسس صندوق Citadel يقدّم عرضاً مع عائلة Ricketts مالكة "شيكاغو كابس"

Martin Broughton

الرئيس السابق لنادي ليفربول لكرة القدم

Josh Harris

مؤسسة شركة Apollo لإدارة الأصول مرشح أيضاً للمنافسة

Oaktree Capital

هي شركة أميركية لإدارة الأصول يقودها هوارد ماركس

Woody Johnson

وريث منتجات "جونسون آند جونسون"