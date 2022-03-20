أكثر الشركات ربحية حول العالم.. "أرامكو" في الصدارة

عدد قليل من الشركات حول العالم، تتخطى أرباحها قبل الضرائب والإهلاك والإطفاء حاجز 100 مليار دولار سنوياً، إذ إن 3 شركات غير أميركية فقط ضمن قائمة الشركات العشر التي تسيطر عليها في الغالب الشركات الأميركية.

رصدت "العربية.نت"، قائمة أكثر الشركات ربحية حول العالم، إذ حلت شركة "أرامكو" في المرتبة الأولى بأرباح تخطت 175 مليار دولار، وبإيرادات تجاوزت 359 مليار دولار عن العام الماضي.

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وكشفت أرامكو عن نتائج أعمال العام 2021 صباح اليوم، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح بلغ 412 مليار ريال بنمو 124%، مع إيرادات تجاوزت 1.346 تريليون ريال، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والبتروكيماويات.

وفي القائمة التي حددها موقع "Companies Market Cap"، جاءت شركة "أبل" الأميركية، الصانعة لهواتف آيفون في المرتبة الثانية، مع أرباح تقترب من 120 مليار دولار.

فيما حلت شركة "بيركشير هاثاواي"، للملياردير وارن بافيت، في المرتبة الثالثة من حيث الربحية، بأرباح تقترب من 116 مليار دولار.

ولم تفوت شركات التكنولوجيا الفرصة، إذ احتفظت غوغل بالمرتبة الرابعة من حيث الأرباح، حيث سجلت 91 مليار دولار، تلتها شركة مايكروسوفت، بأرباح بنحو 82 مليار دولار.

وعلى الرغم من الخسائر الضخمة في رأس المال السوقي، والتوقعات المتدنية للأرباح، جاءت شركة ميتا (فيسبوك سابقاً)، في المركز السادس بأرباح بلغت 46.8 مليار دولار.

ومن خارج الولايات المتحدة حلت شركة "بينغ للتأمين" الصينية في المركز السابع مع أرباح بـ 44 مليار دولار، وبفارق بسيط، كان عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي سامسونغ متواجداً في المرتبة الثامنة بأرباح عند 43.2 مليار دولار.

وجاءت شركة "HCL" الهندية للتكنولوجيا في المركز التاسع، بأرباح عند 41.2 مليار دولار، فيما كان عملاق التسوق عبر الإنترنت أمازون، صاحب المركز العاشر ضمن القائمة بأرباح 40 مليار دولار.

وجمعت أكثر 10 شركات ربحية حول العالم، ما يزيد عن 800 مليار دولار من الأرباح خلال العام الماضي.