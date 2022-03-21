الراجحي كابيتال: أرامكو تتحمل 9% من الاستثمارات العالمية للحفاظ على إنتاج النفط

قال رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، مازن السديري، إن أرامكو أعلنت عن رفع استثماراتها من 40 مليار دولار إلى 50 مليار دولار بما يعادل 9% من الاستثمارات المطلوبة لتأمين إمدادات مستقرة لإنتاج النفط العالمي البالغ إجماليها 500 مليار دولار.

وأوضح السديري في مقابلة مع "العربية"، أنه في المقابل تواجه الشركات الأخرى قوانين متعسفة وضرائب مرتفعة تمنعها من الاستثمار.

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وأشار إلى أن شركات مثل بي بي وشل وتوتال قلصت استثماراتها في النفط الصخري.

وبين السديري أن الضغط الواقع على المملكة من الناحية الأمنية، والناحية الاقتصادية في الإنفاق يتطلب أن يكون العالم أكثر إيجابية للحرص على الأداء الاقتصادي للدول.

وتابع السديري: "أي إنفاق رأسمالي لأرامكو يكون على حساب نمو التوزيعات التي تذهب بمعظمها إلى الميزانية السعودية".