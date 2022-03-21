.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الراجحي كابيتال: أرامكو تتحمل 9% من الاستثمارات العالمية للحفاظ على إنتاج النفط

  • الخط
أرامكو

الراجحي كابيتال: أرامكو تتحمل 9% من الاستثمارات العالمية للحفاظ على إنتاج النفط

مازن السديري: أكثر من 500 مليار دولار استثمارات مطلوبة لتأمين إنتاج مستقر للنفط

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، مازن السديري، إن أرامكو أعلنت عن رفع استثماراتها من 40 مليار دولار إلى 50 مليار دولار بما يعادل 9% من الاستثمارات المطلوبة لتأمين إمدادات مستقرة لإنتاج النفط العالمي البالغ إجماليها 500 مليار دولار.

وأوضح السديري في مقابلة مع "العربية"، أنه في المقابل تواجه الشركات الأخرى قوانين متعسفة وضرائب مرتفعة تمنعها من الاستثمار.

وأشار إلى أن شركات مثل بي بي وشل وتوتال قلصت استثماراتها في النفط الصخري.

رئيس "أرامكو" السعودية: هجمات الحوثيين يجب أن تمثل مصدر قلق عالمي طاقة أرامكو رئيس "أرامكو" السعودية: هجمات الحوثيين يجب أن تمثل مصدر قلق عالمي

وبين السديري أن الضغط الواقع على المملكة من الناحية الأمنية، والناحية الاقتصادية في الإنفاق يتطلب أن يكون العالم أكثر إيجابية للحرص على الأداء الاقتصادي للدول.

وتابع السديري: "أي إنفاق رأسمالي لأرامكو يكون على حساب نمو التوزيعات التي تذهب بمعظمها إلى الميزانية السعودية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
شبكة إيرانية معقدة لتهريب السلاح للحوثيين شبكة إيرانية معقدة لتهريب السلاح للحوثيين
اكتشف المزيد