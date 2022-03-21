هل يواصل سهم أرامكو القفزات السعرية؟ .. هذه عوامل مؤثرة

قال رئيس قطاع صناديق أسواق رأس المال في الأول كابيتال، علاء آل إبراهيم، إن أرامكو سجلت نتائج قياسية بما سيكون له الأثر الإيجابي على السوق السعودية أو الميزانية العامة للمملكة.

وأوضح إبراهيم في مقابلة مع "العربية"، أنه رغم ذلك تتأثر شركة أرامكو بالأحداث الاقتصادية و السياسية في العالم ككل.

مادة اعلانية

وأضاف أن ميل الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات عن إيران قد تؤثر على أسعار النفط بعدم تحقيق مستويات أعلى من المستويات المحققة سابقا.

وتابع إبراهيم: "مهما كانت ارتفاعات أسعار النفط كبيرة فإن تأثيرها على نتائج أرامكو سيكون محدودا نتيجة المعادلة المتفق عليها مع حكومة المملكة".

وبين أن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤثر على شهية أو رغبة المستثمرين في الاستثمار في أسواق رأس المال ككل.

وكشف أن هذه العوامل تؤدي إلى عمليات تصحيح سعري لسهم أرامكو، مضيفا: "رغم ذلك ما زالنا متفائلين بأداء الشركة والسوق ككل خلال الفترة المقبلة".

وبالنسبة لقرار رفع الفائدة، أشار إلى أن الأسواق كانت سعرت رفع الفائدة بواقع 25 نقطة، موضحا أن الأسواق ستتأثر سلبا إذا ما واصل الفيدرالي رفع معدلات الفائدة بشكل متسارع مع فرضية وصولها إلى 3% بنهاية العام الحالي.

ويرى إبراهيم أن قرار رفع الفائدة تأثيره إيجابي على قطاع البنوك، لاسيما أن حجم الاقتراض في السوق السعودية يبلغ تريليوني ريال، لذلك فإن رفع الفائدة بمقدار 0.5 نقطة أساس يعني 10 مليارات ريال أرباحا إضافية.