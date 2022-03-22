رئيس بنك مصر للعربية: جمعنا 12 مليار جنيه حتى الآن من شهادات الإيداع بفائدة 18%

قال رئيس بنك مصر محمد الأتربي في مقابلة مع "العربية"، إن البنك جمع 12 مليار جنيه حتى الآن من شهادات الإيداع بفائدة 18%.

وأعاد بنك مصر، يوم الاثنين، إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة "طلعت حرب"، وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%، حيث تبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريا، ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القُصّر.

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ووفق بيان، أكد بنك مصر أنه يمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور، اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار).

وأوضح أنه يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 750 فرعا ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. يأتي ذلك في إطار حرص البنك الدائم على إرضاء عملائه، وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم، والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة، واستحداث كل ما هو جديد، ويتلاءم مع هذه الاحتياجات.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائى، مساء الأحد، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.2%، و10.25%، و9.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.