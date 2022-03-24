كابيتال للاستثمارات: سهم "ديوا" دفاعي.. وتوزيعاتها مجدية

قال مدير الاستثمار في كابيتال للاستثمارات، وسيم جمعة، إن طرح ديوا يعد فرصة لاستثمار النقد، كما أن صغر حجم الطرح يمكن أن يحدث تقليصا بالسعر، خصوصا أن هناك دعما من الصناديق السيادية.

وأضاف جمعة في مقابلة مع "العربية"، أن سهم ديوا دفاعي وتوزيعاتها مجدية، مشيرا إلى أن الطرح جاء في وقت تعتبر فيه أوضاع السوق جيدة ومريحة بعيدة عن الضغط.

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ولفت إلى الإقبال الكبير من جميع شرائح المستثمرين، معتبرا أن ذلك سيكون إضافة نوعية لسوق دبي المالي، حيث إن المستثمر يشارك في الاقتصاد الحقيقي للإمارة، الذي شهد تعافيا، وأثبت مناعته أثناء أزمة "كورونا".

وبالنسبة للقرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري، قال جمعة، إن عنصر المفاجأة بصدور القرارات قبل الاجتماع الذي كان مقررا اليوم 24 مارس، أثر على ثقة المستثمرين، لأن المستثمرين الذين استحقت أذونات الخزينة لديهم، إما اضطروا إلى تحويلها إلى دولار على سعر الجنيه المعوم، أو الدخول بطروحات جديدة لأذونات الخزينة.

لكنه أكد في الوقت نفسه أن تلك القرارات جيدة من الناحية الاقتصادية، معتبرا أن مصر استبقت مشكلة في ميزان المدفوعات.