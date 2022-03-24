هكذا تفاعلت أسعار الغاز الأوروبي بعد مطلب بوتين الدفع بالروبل

ارتفعت عقود الغاز الطبيعي الأوروبية بصورة حادة عقب تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ببيع إنتاج بلاده من النفط والغاز إلى أوروبا بالروبل الروسي، إذ أن الدولار لم يعد عملة مضمونة للتعامل.

وأثارت تصريحاته قلقاً بين المتعاملين على العقود الآجلة المعيارية للغاز الأوروبي، والتي سجلت ارتفاعا بنسبة 18% يوم الأربعاء، وعادت وارتفعت بنسبة 5.1% في منتصف تداولات اليوم الخميس.

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وجاءت تصريحات بوتين، في الوقت الذي اقتربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق لخفض الاعتماد على الطاقة في موسكو، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وظهرت مخاوف المشترين الأوروبيين، مع احتمالية أن يؤدي المطلب الروسي إلى وجود نزاعات ومفاوضات بشأن العقود، مما يهدد بعرقلة التدفق السلس للغاز. وقد يؤثر ذلك أيضاً على عائدات روسيا حتى يتم الاتفاق على صفقات جديدة.

وتزيد الخطوة الروسية من مخاطر خطة تقودها الولايات المتحدة لفطم أوروبا عن الإمدادات الروسية في أعقاب غزوها لأوكرانيا، إذ قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان يوم الأربعاء إن اتفاقاً بين إدارة بايدن والاتحاد الأوروبي قد يتم الإعلان عنه في أقرب وقت من يوم الجمعة.

من جانبها، قالت مجموعة غولدمان ساكس إن الصفقة ستشمل على الأرجح التدفقات المحولة للغاز الطبيعي المسال الأميركي إلى أوروبا، وهو ما سيساعد أوروبا على تجديد مخزوناتها من الغاز إلى مستويات مريحة قبل الشتاء المقبل ما لم تتعطل تدفقات الغاز الروسي بسبب طلب بوتين على الروبل.

وارتفعت العقود الآجلة للغاز تسليم شهر بنسبة 3.9% إلى 121.60 يورو لكل ميغاواط ساعة الساعة 10:08 صباحاً في أمستردام، فيما ارتفعت العقود الآجلة على معيار المملكة المتحدة المكافئ بنسبة 4.3% إلى 289.46 بنساً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.