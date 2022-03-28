.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أبل تخفض إنتاج هذه الهواتف بنسبة 20%.. ماذا حدث؟

  • الخط
(FILES) In this file photo taken on September 19, 2019 the new iPhone 11 are displayed inside the newly renovated Apple Store at Fifth Avenue in New York City. Apple announced February 8, 2022 a new service that will allow US businesses later this year to accept payments on their iPhones from touchless cards or other iPhones, a new challenger in the booming payments business. (Photo by Johannes EISELE / AFP) / NO USE AFTER MARCH 10, 2022 17:21:35 GMT
آيفون
آيفون

أبل تخفض إنتاج هذه الهواتف بنسبة 20%.. ماذا حدث؟

أسهمها انخفضت 2% في تعاملات ما قبل السوق

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تستعد شركة أبل لتحقيق أطول سلسلة مكاسب لها هذا العام بعد تقرير يفيد بأن صانع آيفون يخفض إنتاج هاتفه الذكي رخيص الثمن بمقدار الخمس وسط انخفاض الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية.

فبعد 9 جلسات متتالية من المكاسب، انخفض السهم بنسبة 2%، في تعاملات ما قبل السوق في نيويورك، مما أعاد السهم بعيداً عن محو خسائره الكاملة خلال آخر 12 شهرا.

يأتي ذلك فيما تخطط شركة أبل لخفض إنتاج هواتف آيفون إس إي بحوالي 20% في الربع المقبل مقارنة بخطتها الأصلية بسبب مؤشرات على تضرر الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع التضخم، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".

"المشرق" الإماراتي يفصل وحدته للمدفوعات تحت اسم NEOPAY شركات بنوك الإمارات "المشرق" الإماراتي يفصل وحدته للمدفوعات تحت اسم NEOPAY

وقالت المصادر إن أبل أبلغت العديد من الموردين أنها خفضت طلبات الإنتاج بمقدار 2 مليون إلى 3 ملايين وحدة خلال الربع.

يأتي ذلك، فيما قامت أبل هذا الشهر بتحديث خط إنتاج iPhone SE الخاص بها لأول مرة منذ عام 2020 وأضافت دعم شبكة الجيل الخامس، وربما في محاولة لإقناع المستهلكين الذين لديهم أجهزة آيفون القديمة، للترقية وجذب مستخدمين جدد من نظام أندرويد المنافس.

ولم يكن هذا فحسب، إذ خفضت الشركة أيضاً طلبات شراء سماعات آيربود AirPod الخاصة بها بأكثر من 10 ملايين وحدة لعام 2022، وفقاً لتقرير Nikkei.

ومنذ إطلاقها في عام 2016، أصبحت آيربوز هي السماعات اللاسلكية الأكثر مبيعاً في العالم، مما ساعد شركة أبل في الحصول على أكثر من 25% من حصة السوق العالمية، وفقاً لشركة الأبحاث Counterpoint.

كما تراجعت أسهم بعض موردي شركة أبل، حيث انخفضت أسهم شركة Qorvo بنسبة 2.4% في السوق الأولي وانخفض سهم Varta AG بنسبة 3.4% في فرانكفورت بعد تقرير Nikkei.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
خلافات كبيرة بين إسرائيل وأميركا حول الاتفاق النووي مع إيران.. ما التفاصيل؟ خلافات كبيرة بين إسرائيل وأميركا حول الاتفاق النووي مع إيران.. ما التفاصيل؟
اكتشف المزيد