لتأمين إمدادات الغذاء.. أبوظبي القابضة تستحوذ على حصة في يونيفروتي

وافقت شركة أبو ظبي القابضة ADQ على شراء حصة أغلبية في شركة يونيفروتي غروب Unifrutti Group، حيث دفعت جائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا البلدان إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لحماية إمداداتها الغذائية.

وسيساعد الاستثمار المقترح شركة يونيفروتي، وهي شركة منتجة وموزعة للفواكه والخضراوات الطازجة، على توسيع تواجدها العالمي وتعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات، وفقاً لبيان، فيما لم يتم الكشف عن شروط الصفقة.

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وقاد الغزو الروسي لأوكرانيا، وهما من أكبر منتجي الحبوب، دول العالم للعمل على تسريع خططها لتأمين الغذاء.

وتأتي الصفقة بعد أن اشترى الصندوق 45% من أسهم شركة Louis Dreyfus، وهي واحدة من أكبر شركات تجارة الحبوب والبذور الزيتية والسكر في العالم في عام 2020. كما تشمل محفظتها الزراعية استثمارات في شركات مقرها أبوظبي مثل سيلا، والظاهرة هولدينغ، ومجموعة أغذية.

من جانبه، قال المدير التنفيذي للأغذية والزراعة في ADQ، جيل أدوتيفي: "استثمارنا في يونيفروتي سيمكن أبوظبي القابضة من تطوير منصة عالمية للمنتجات الطازجة التي تكمل شركاتنا الأخرى في جميع أنحاء سلسلة القيمة الغذائية"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتعمل شركة Unifrutti، التي أسسها جيدو دي ناداي في الأربعينيات من القرن الماضي كشركة استيراد وتصدير الفواكه والخضراوات، وتمارس نشاطها في أكثر من 50 دولة، وحققت الشركة مبيعات إجمالية قدرها 709 مليون دولار في عام 2020 وتوظف حوالي 11000 شخص.