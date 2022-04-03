مسؤول بسويفل للعربية: الإدراج في بورصة ناسداك خطوة لتحقيق توسعات عالمية

قال رئيس السياسات العامة والعلاقات الحكومية في شركة سويفل، شريف فوده، إن عملية الإدراج في ناسداك وتحول سويفل إلى شركة مساهمة عامة خطوة مهمة تؤهلها للتوسعات الطموحة في الأسواق العاملة بها والمستهدفة في الفترة القادمة.

وأضاف شريف فوده في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، أن الأسواق المستهدفة هي أميركا الجنوبية والبداية البرازيل والأرجنتين بجانب توسعات طموحة في أوروبا منها الاستحواذ مؤخراً على شركة في ألمانيا عقب الاستحواذ على شركة في إسبانيا.

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وأوضح أن حصيلة الطرح تمول خطة التوسعات الطموحة وستعلن الشركة خلال الأسابيع القادمة عن خطط مفصلة للاستثمارات في هذه الأسواق.

وعلى جانب الدول العربية، قال شريف فوده، إن سويفل بدأت عدة استحواذات في الدول العربية منها الأردن والسعودية مع مواصلة تعميق التواجد في السوق المصري أكبر أسواقها.

وقال إن إيرادات سويفل بلغت نحو 79 مليون دولار في 2021، مقابل 26 مليون دولار في 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأضاف أن الإيرادات المستهدفة تبلغ 141 مليون دولار في 2022 و403 ملايين دولار في 2023.

وعن تحقيق الشركة أرباحا، قال رئيس السياسات العامة والعلاقات الحكومية في شركة سويفل، إنه على مستوى الأرباح فإن أساسيات الربحية موجودة لكنها معادلة بين النمو والوصول إلى معدلات الربحية، وسنصل للربحية بشكل أسرع من المتوقع والمخطط له.

بدأت شركة سويفل المصرية- الإماراتية، للنقل التشاركي، بتداول أسهمها في بورصة "ناسداك" يوم الخميس الماضي بسعر 10 دولارات للسهم، بعد اندماجها مع شركة الشيك على بياض Queen’s Gambit Growth Capital الأميركية في يوليو الماضي، بتقييمٍ يصل إلى 1.5 مليار دولار.