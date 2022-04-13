جوازات السفر الأقوى في العالم.. حرب أوكرانيا تضع بصمتها

بدأ إغلاق المجال الجوي بسبب الغزو الروسي وفتح الحدود أمام اللاجئين الأوكرانيين، في التأثير على حريات السفر العالمية.

وبينما لم يشهد الجزء العلوي من قائمة أقوى جوازات السفر العالمية، تغيرات كبيرة، إلا أن الصراع الأخير أحدث تغيرات ملموسة في باقي القائمة، والتي أعدتها شركة Henley & Partners الاستشارية العالمية للمواطنة والإقامة.

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ومنذ اندلاع الحرب في نهاية فبراير، قامت العديد من البلدان إما بتعديل سياسات الدخول الخاصة بها أو إسقاط متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الأوكرانية بالكامل، مما يعني أن أوكرانيا قد ارتفعت إلى مستوى قياسي في التقرير.

وفي الوقت نفسه، حظر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا جميع المشغلين الروس من دخول مجالهم الجوي، في حين أن بعض الوجهات لم تعد تصدر تأشيرات للمواطنين الروس، "مما يحكم فعلياً على جواز السفر الروسي بوضعه غير المرغوب فيه في معظم أنحاء العالم المتقدم"، وفقاً لما ذكرته شركة هينلي في تقرير.

وعلى الرغم من أن هذا لم يؤثر بشكل كبير على مكانة روسيا في القائمة حتى الآن، يشير التقرير إلى أنه من المرجح أن يتغير الوضع في الأشهر المقبلة.

ويستند مؤشر Henley Passport والذي يقيس قوة جوزات السفر العالمية، إلى البيانات الحصرية المقدمة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، لمراقبة جوازات السفر الأكثر ملاءمة للسفر في العالم بشكل منتظم منذ العام 2006.

وفي قائمة الربع الثاني من العام 2022، صعدت أوكرانيا مرتبة واحدة وهي الآن في المرتبة 34 على المؤشر ويمكن لمواطنيها الآن السفر إلى 143 وجهة بدون تأشيرة. فيما تراجعت روسيا 4 مراكز إلى المرتبة 49، مع السفر المفتوح إلى 117 دولة، ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع مع إضفاء الطابع الرسمي على تعليق التأشيرات والعقوبات.

وبحسب التقرير، فإن الهزة الأخيرة تشير بوضوح إلى "تأثير الحرب العميق وربما الذي لا رجعة فيه على حرية الحركة".

وجاءت اليابان وسنغافورة في المركز الأول، إذ يمكن لحاملي جوازاتهما السفر إلى 192 وجهة بدون تأشيرة نظرياً، ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذا لا يأخذ القيود المؤقتة في الاعتبار.

فيما تذيل جواز السفر الأفغاني القائمة مع إمكانية الدخول إلى 26 دولة فقط دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، وكانت جوازات سفر 5 دول عربية بين الأضعف في القائمة.

هيمنة أوروبا

علاوة على ذلك، لا تزال كوريا الجنوبية متواجدة إلى جانب ألمانيا في المركز الثاني، برصيد 190 درجة، واحتلت فنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وإسبانيا جميعاً المركز الثالث برصيد 189 درجة.

بينما تشترك النمسا والدنمارك وهولندا والسويد في المركز الرابع، برصيد 188 درجة، وتراجعت فرنسا إلى المركز الخامس.

كما صعدت المملكة المتحدة، التي أسقطت جميع القيود المتبقية المتعلقة بفيروس كورونا الشهر الماضي، مرتبة واحدة إلى المرتبة الخامسة، إلى جانب فرنسا، وكذلك أيرلندا والبرتغال، برصيد 187.

واحتفظ جواز السفر الأميركي بالمرتبة السادسة، والتي تقاسمها مع بلجيكا ونيوزيلاندا والنرويج وسويسرا.

ويشير التقرير إلى أن الوضع بين روسيا وأوكرانيا قد أثبت أنه تذكير صارم بتقلبات العالم، والطريقة التي يمكن أن يؤدي بها العنف والصراع إلى نزوح جماعي، ومدى التأثير الذي يمكن أن يخلقه جواز سفرك.

ومن بين التغيرات العالمية الأخرى، سيكون المناخ لاعباً أساسياً في كيفية تفكير الناس حول السفر ومكان العيش، إذ يرى البروفيسور الدكتور خالد كوثر، المدير التنفيذي للصندوق العالمي للمشاركة المجتمعية والصمود (GCERF)، أن عدد الأشخاص الذين ماتوا بسبب الفيضانات، والجفاف، والعواصف في أجزاء من إفريقيا وجنوب آسيا وأميركا الوسطى والجنوبية، بلغ 15 ضعفا مقارنة ببقية العالم.

أفضل جوازات السفر للعام 2022 هي:

1. اليابان، سنغافورة (192 وجهة)

2- ألمانيا وكوريا الجنوبية (190)

3 - إسبانيا وإيطاليا وفنلندا ولكسمبرغ (189).

4 - السويد والدانمرك والنمسا وهولندا (188).

5- أيرلندا والبرتغال وفرنسا والمملكة المتحدة (187)

6- بلجيكا، ونيوزيلندا، والنرويج، وسويسرا، والولايات المتحدة (186).

7- أستراليا، وكندا، والجمهورية التشيكية، واليونان، ومالطا (185).

8- المجر (183)

9- ليتوانيا، وبولندا، وسلوفاكيا (182).

10- إستونيا، ولاتفيا، وسلوفينيا (181)

أضعف جوازات السفر

تتمتع العديد من البلدان حول العالم بإمكانية الوصول بدون تأشيرة أو الحصول على تأشيرة عند الوصول في أقل من 40 دولة. وتشمل هذه القائمة:

105- كوريا الشمالية (39 وجهة)

106- نيبال والأراضي الفلسطينية (37).

107- الصومال (34)

108- اليمن (33).

109- باكستان (31).

110- سوريا (29).

111- العراق (28).

112- أفغانستان (26).