محلل مالي: 3 عوامل تدفع مؤشر سوق السعودية إلى مستوى 14500نقطة

قال محلل أسواق مالية، حمد العليان، إن سوق الأسهم السعودية، ارتفع خلال الأشهر الثلاثة الماضية بوتيرة متسارعة، مدعوما بأرباح الشركات المتوقعة، وبالتالي هذا يعطي فرصة ضئيلة لمواصلة الصعود القوي بالأشهر التسعة المقبلة، إلا إذا حدثت أمور غير متوقعة، بمعنى أن تكون هناك أرباح فوق مستوى التوقعات أو وصول أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل أو أخبار حكومية إيجابية.

وأضاف العليان في مقابلة مع "العربية" أن تلك العوامل الثلاثة مهمة جدا لدفع مؤشر السوق إلى مستويات 14500نقطة.

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واعتبر أن التسارع الذي حدث منذ بداية العام الجاري، قوي جدا، مشيرا إلى أن تلك الارتفاعات يجب أن يتبعها تهدئة للمؤشرات نوعا ما.

وأكد العليان، أن السيولة في السوق جيدة جدا، حيث عادت إلى مستويات 10 مليارات ريال، موضحا أن هذه السيولة إما جاءت من مؤسسات أو أفراد كانوا في الخارج، والذين يبحثون على ملاذات آمنة، لاسيما بعد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث إن السوق السعودي يعتبر من الأسواق الجاذبة للمستثمرين.