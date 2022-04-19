رئيس "ديوا" للعربية: قادرون على توزيع 6.2 مليار درهم سنوياً بغض النظر عن الأرباح

قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، سعيد الطاير، إن طرح "ديوا"، ثانوي، ولن يتم استخدام الأموال الإضافية التي جمعتها الشركة من الطرح لخفض الدين، حيث تذهب العائدات إلى المساهم البائع، أي حكومة دبي.

وأكد الطاير في مقابلة مع "العربية"، أن الشركة قادرة على توزيع 6.2 مليار درهم سنوياً بغض النظر عن حجم الأرباح.

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كما أكد أن العوائد ستكون مرتفعة للمساهمين، مشيرا إلى أن التدفقات النقدية للهيئة مستقرة، وتتمتع بأداء تشغلي قوي.

وأضاف الطاير أن "ديوا" ملتزمة بسياسة التوزيع النقدية بغض النظر عن حجم الأرباح، مؤكدا أن جميع المساهمين سيحصلون على عوائد أرباح الأسهم بالتساوي وفقا لقانون هيئة الأوراق المالية والسلع.

وأوضح أنه تم تخصيص شريحة المستثمرين من الأفراد بموجب قوانين هيئة الأوراق المالية والسلع على أساس تناسبي (نسبة وتناسب)، فيما تم تخصيص شريحة المستثمرين من المؤسسات وفق تقدير اللجنة المعينة بحسب الاستراتيجية الموضوعة لضمات الاستثمارات على المديين القصير والطويل الأجل.

ولفت الطاير إلى أن "ديوا" شهدت طلبا قويا في سجل أوامر الاكتتاب تجاوز المعروض بـ37 مرة.

وذكر أن هناك مستثمرين دوليين، مثل الصناديق بشكل عام، مثل صناديق الثروة السيادية وصناديق المعاشات التقاعدية، إضافة إلى العديد من المحافظ الاستثمارية العالمية.

وبيّن الطاير أن معظم الأسهم المملوكة للمستثمرين الأساسيين تم الكشف عن أسمائهم في نشرة الاكتتاب مع فترة حظر تصل إلى 180 يوما.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن طرح "إمباور"، لكن ليس خلال الربع الحالي.