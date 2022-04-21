الدولار يُربك سوق الذهب.. موجة ارتفاعات قياسية في مصر

بدعم الصعود الطفيف بأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، سجلت أسعار الذهب ارتفاعات تاريخية وقياسية في السوق المصري.

وسجل المعدن الأصفر أعلى نقطة سعرية في التاريخ بمستويات 1095 جنيها للغرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الدولار فى الأسواق، فيما سجل الذهب في البورصة العالمية مستوى 1953 دولارا.

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وفي سوق الصرف، تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، حيث سجل سعر صرف الدولار نحو 18.42 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع.

فيما انعكست الارتفاعات الطفيفة بسعر صرف الدولار على أسعار الذهب، إذ ارتفع سعر الغرام عيار 18 إلى مستوى 939 جنيهاً، بينما سجل الغرام عيار 21 مستوى 1095 جنيهاً، وهو أعلى مستوى سجله حتى الآن.

كما ارتفع سعر الغرام عيار 24 ليسجل 1252 جنيها، فيما ارتفع سعر أونصة الذهب إلى نحو 1953 دولارا.

وكانت أعلى نقطة سعرية للذهب تم تسجيلها في جلسة 9 مارس 2022 عندما بلغ سعر الغرام عيار 21 مستوى 1090 جنيهاً.

عالمياً، سجل السعر العالمي للذهب أدنى مستوياته في نحو أسبوعين متأثراً باستمرار ارتفاع عائدات السندات الأميركية والدولار.

وفي وقت مبكر من تعاملات الأربعاء، هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى مستوى 1941.40 دولار للأونصة.

كما نزلت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.7% إلى 1944.80 دولار، ثم عاد الذهب إلى الارتفاع ليسجل مستوى 1954 دولار.