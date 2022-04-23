إفلاس بنك بسبب العقوبات الغربية على روسيا

أعلنت محكمة هولندية، الجمعة، إفلاس مصرف "أمستردام ترايد بنك" المملوك من رساميل روسية بسبب العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو وكيانات روسية خاصة وعامة إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

وصدر حُكم إشهار إفلاس هذه المؤسسة المالية التابعة لمصرف "ألفا بنك" الروسي عن محكمة دائرة أمستردام.

مادة اعلانية

وأكّد المصرف المركزي الهولندي هذا القرار، وفق فرانس برس.