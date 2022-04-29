شركة هولندية تكشف عن غواصة بمواصفات غير مسبوقة لغزو البحار

كشفت شركة هولندية عن أحدث وأفخم غواصة في العالم حتى الآن، حيث تتميز بمواصفات غير مسبوقة، ويمكن أن تحدث طفرة في عالم غزو البحار والنقل المائي، فضلاً عن أنها ستؤدي الى تحول في عالم النقل والمواصلات.

وذكر تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، واطلعت عليه "العربية نت"، إن الغواصة الجديدة التي أطلق عليها مبتكروها اسم "نيكسوس" تستطيع أن تحمل تسعة ركاب وتغوص بهم حتى عمق 656 قدماً تحت الماء (أي 200 متر)، وتحتوي على مقاعد دوارة تضمن حصول الجميع على منظر رائع.

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وتتميز "نيكسوس" بنافذة مراقبة ضخمة على شكل بيضة ومقاعد دوارة، والتي تضمن لجميع الركاب التسعة رؤية رائعة، وهي من إنتاج شركة (U-Boat Worx Nexus) الهولندية.

وقالت الشركة التي أنتجت الغواصة الجديدة إنها "إلى جانب الأداء المتميز من الدرجة الأولى، فإنها تقوم بتوفير خبرة طويلة في المركبات متعددة الركاب الى جانب توفير رؤية فريدة وإحساس بالعالم الآخر لركابها تحت الماء".

وتتميز الغواصة بمساحة داخلية تبلغ 900 إلى 914 لتراً لكل شخص بالغ، ويمكن أن توضع مقاعدها في تكوينات مختلفة، بحد أقصى تسعة أشخاص.

وعلى جانبي قائد الغواصة، تتوفر ثلاثة مقاعد كاملة الحجم للبالغين، بينما يمتلك السائق مقعداً ثابتاً في الوسط.

وبدلاً من ذلك، يمكن إعادة ترتيب المقاعد لاستيعاب طيار واحد وستة بالغين وطفلين، لإجمالي تسعة ركاب.

وقالت الشركة المطورة: "يتيح المقعد القابل للتهيئة درجة عالية من المرونة في ملف تعريف مهمتك"، وأضافت: "لن يتم تقديم أي حل وسط تجاه معدات السلامة، أو دعم الحياة، أو القدرة على التحمل والراحة".

وأشارت إلى أن جميع الركاب، سيستفيدون من خط رؤية واضح في جميع الاتجاهات وفي جميع الأوقات، موضحة أنه إذا صادفت الغواصة شيئاً مذهلاً تحت الماء يمكن تدوير المقاعد بعد ذلك لضمان حصول جميع الركاب على رؤية جيدة.

وقال الفريق المطور لهذه الغواصة: "تتضمن ترتيبات الجلوس في (نيكسوس) منصات جلوس دوارة، والتي تتيح للركاب الحصول على أفضل رؤية ممكنة بغض النظر عن الاتجاه الذي تسير فيه الغواصة".

وتتيح ميزة التصميم هذه لجميع الركاب الاستمتاع برؤية غير محدودة وتجربة مباشرة للغوص العميق الاستكشافي.