كم يكسب ريال مدريد بعد فوزه بلقب الليغا للمرة 35 في تاريخه؟

يعود الفوز بلقب الليغا سانتاندير بفوائد اقتصادية على ريال مدريد، بالإضافة إلى النجاح الرياضي الهائل المتمثل في كونه الأفضل بين الفرق العشرين في 38 جولة.

لا يعود الفوز باللقب بمكافأة اقتصادية في حد ذاته، ولكنه يوفر المزيد من الدخل بناءً على توزيع الأموال من حقوق البث التلفزيوني، بحسب تقرير صحيفة "ماركة"، اطلعت عليه "العربية نت".

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25 % من هذا التوزيع تستند إلى موقف كل فريق في نهاية الموسم، وفقًا للمعايير المنصوص عليها في المرسوم الملكي - القانون 5/2015.

نسبة 25 % أخرى من حقوق البث التلفزيوني مخصصة للتأثير الاجتماعي (إيرادات كل ناد من التذاكر الموسمية ومتوسط ​​دخل شباك التذاكر على مدار المواسم الخمسة الماضية وحصة كل ناد في توليد الموارد من تسويق البث التلفزيوني)، بينما 50% يتم تقاسمها بالتساوي بين الفرق العشرين.

وبأخذ الرقم الذي تم توزيعه العام الماضي من حقوق البث التلفزيوني بين أندية الليغا سانتاندير العشرين 1.44 مليار يورو، فإن 25٪ يساوي 361 مليون يورو.

وسيحصل الريال على 17% من الـ 361 مليون يورو وهو ما يساوي 61.2 مليون يورو.

وأصبح المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي أول مدرب يجمع بين ألقاب البطولة في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وقاد أنشيلوتي ريال مدريد للفوز بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" بعدما رفع الفريق رصيده إلى 81 نقطة بالفوز على إسبانيول 4-0، قبل 4 جولات من نهاية البطولة.