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مصادر العربية: توقعات بفرض مجموعة السبع عقوبات جديدة على روسيا

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مجموعة السبع
إعلان دول مجموعة السبع
روسيا و أوكرانيا

مصادر العربية: توقعات بفرض مجموعة السبع عقوبات جديدة على روسيا

يشارك الرئيس الأوكراني زيلينسكي اليوم في اجتماع عبر الفيديو لقادة المجموعة

دبي - العربية.نت

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توقعت مصادر خاصة لقناة "العربية أن تفرض مجموعة السبع عقوبات جديدة على روسيا.

ويشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، في اجتماع عبر الفيديو لقادة مجموعة السبع لمناقشة الوضع في بلاده.

ويُعقد اجتماع مجموعة السبع عشية العرض العسكري في التاسع من مايو في روسيا بذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

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كان الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء الماضي، إنه سيبحث مع الزعماء الآخرين لدول مجموعة السبع الكبرى هذا الأسبوع إمكان فرض مزيد من العقوبات على روسيا، بسبب حربها في أوكرانيا.

وفي 7 أبريل 2022، أعلنت دول مجموعة السبع، فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا بينها فرض حظر على كل الاستثمارات الجديدة في القطاعات الرئيسية، وذلك ردا على "التصعيد المستمر للحرب" في أوكرانيا.

وقالت المجموعة "نحظر أي استثمار جديد في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الروسي، بما فيها الطاقة"، معلنة أيضا "عقوبات إضافية على قطاع الدفاع الروسي" و"النخب" المؤيدة للحرب التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووفقا للعقوبات تم توسيع نطاق الحظر المفروض على تصدير سلع معينة إلى روسيا، إضافة إلى القيود على الواردات من روسيا، فيما سيتم تشديد القيود على البنوك الروسية والشركات المملوكة من الحكومة.

واستهدفت العقوبات قطاع الدفاع الروسي من أجل "القضاء على قدرات الجيش الروسي لشن حرب".

وكان قادة المجموعة قد تعهدوا أيضا بـ"تصعيد الحملة ضد النخب وأفراد عائلاتهم المؤيدين للرئيس بوتين في حربه".

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