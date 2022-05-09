بيتكوين توسع خسائرها.. هبطت إلى أدنى مستوياتها في 10 شهور

واصلت بيتكوين الانزلاق بعد عمليات بيع واسعة النطاق للأسهم في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مما دفع سوق العملات المشفرة إلى حالة من الجنون وعملة بيتكوين للانخفاض بنسبة 10% تقريباً منذ الإعلان عن رفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي يوم الأربعاء.

انخفضت بيتكوين، أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية، بنحو 3.6% خلال 24 ساعة، لتصل إلى 33438.03 دولار حتى صباح اليوم الاثنين، وفقاً لبيانات من "Coin market cap"، وهو أدنى مستوى منذ 10 شهور وتحديداً يوليو من العام الماضي، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

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وهذا العام، تم تداول بيتكوين في نطاق ضيق حيث تحاول استعادة أعلى مستوياتها في أواخر العام 2021.

وانخفضت العملة المشفرة الآن بنسبة 50% عن ذروة سعرها البالغة 67802.30 دولار في نوفمبر 2021.

ويأتي الانخفاض بعد أن فقد مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 1000 نقطة يوم الخميس، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 5%.

كانت تلك الخسائر بمثابة أسوأ انخفاض في يوم واحد منذ العام 2020. كما انخفض داو وناسداك مرة أخرى يوم الجمعة.

كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد رفع يوم الأربعاء، سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية استجابة لضغوط التضخم.

وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.68 تريليون دولار يوم الأحد، وفقاً لبيانات من موقع CoinGecko.com، وبلغ حجم تداول العملات الرقمية في اليوم الأخير 119 مليار دولار.