وزير الصناعة السعودي للعربية: حجم قطاع التعدين يبلغ 70 مليار ريال

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، بندر الخريف، إن المملكة تهدف إلى تطوير قطاع التعدين ونفذت خطوات في هذا الاتجاه، منذ إطلاق نظام الاستثمار التعديني في 2020، ولاحظنا اهتمام من المستثمرين المحليين والأجانب بالقطاع.

وأضاف الوزير "، في مقابلة مع "العربية"، خلال فعاليات مؤتمر التعدين الإفريقي "إندابا" الذي بدأ اليوم الاثنين في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، أن النظام التعديني يراهن على وضوح الأدوات الاستثمارية ويحفز الصناعات المرتبطة بالتعدين ويخلق سوق جيدة بالمملكة عبر ربط التعدين بالصناعة.

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وأوضح أن عدد كبير من الشركات الأجنبية شاركت في المزاد الأخير لمنطقة الخنيقية المليئة بالزنك والنحاس، وهو ما يدل على نجاح المملكة في تحفيز الاستثمار.

وأشار وزير الصناعة إلى أن استقطاب المملكة استثمارات بأكثر من 30 مليار ريال في 2021، منها بعض المشاريع الخليط بين مستثمرين محليين وأجانب، وهي دفعة أولى مرتبطة بالصناعات المرتبطة بالتعدين.

وقال الوزير، إن المشاركة في مؤتمر التعدين الإفريقي يهدف إلى زيادة الوعي تجاه فرص الاستثمار في السعودية بشأن الفرص التعدينية واستخراج واستكشاف المعادن.

وأضاف أن ذلك يعمق الفرص وخلق فرص لقطاعات أخرى وهي جزء رئيسي ضمن توجه المملكة بالحياد الكربوني، لا سيما أن كثير من الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة تحتاج كميات كبيرة من المعادن تعادل 4 أضعاف ما يحتاجه العالم اليوم.

وأوضح بند الخريف، أن المملكة لديها الكثير من الأدوات التي تساعد المستثمرين على تحقيق عوائد ممتازة، ونظام تمويل تنموي من خلال الصناديق التنموية مثل الصندوق الصناعي وسياسات المحتوى المحلي التي تزيد الطلب على المنتجات الصناعية.

عن تأسيس مصانع للسيارات الكهربائية في السعودية وارتباطها بقطاع التعدين، قال وزير الصناعة، إن السوق السعودي كبير ويزداد الطلب على الصناعات الكهربائية، ونحرص على ربط الصناعة بالمواد الخام واستغلال المعادن الموجودة في المملكة بقدر جيد ودخولها في صناعات وسيطة ونهائية.

وقال الوزير، إن الأرقام حاليا لا تعكس طبيعة نشاط التعدين لأننا في بداية العام، وتوجد مناقشات مستمرة مع مستثمرين لديهم أفكار استثمارية في المملكة ونحاول معهم في الوصول لأفضل تركيبة لهذه المشاريع وتوفير احتياجات التمويل والبنية التحتية واللوجيستية، ونعمل على عدد كبير من المشاريع لتحويلها من أفكار إلى فرص للتنفيذ على أرض الواقع.

وأضاف بندر الخريف أن التمويل في هذه المشاريع يكون مشتركا، والتمويل الحكومي يعطي مصداقية للبنوك التجارية لتمويل هذه المشاريع مثل تمويل الصندوق الصناعي الذي تعتمد عليه البنوك لتمويل القطاع.

وقال الوزير إن حجم قطاع التعدين في المملكة 70 مليار ريال، والنمو المستهدف به كبير وسيكون الأساس فيه ما قامت به المملكة مؤخرا بالاستثمار في البنية التحتية بشكل مباشر وتغيير الأنظمة والتشريعات.

تسعى المملكة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الاقتصاد.

وفي هذا الإطار، تشارك وزارة الصناعة والثروة المعدنية تحت مظلة برنامج "استثمر في السعودية"، في فعاليات مؤتمر التعدين الإفريقي "إندابا" الذي بدأ اليوم في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا.

ويستعرض الوفد السعودي بالمؤتمر جهود المملكة المستمرة للنهوض بقطاع التعدين من خلال التحديثات التي أجريت على الأنظمة والتشريعات لتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات.

يشار إلى أن قطاع التعدين في المملكة استقطب استثمارات بأكثر من 30 مليار ريال في 2021.