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رئيس "سيرا" للعربية: ارتفاع حجوزات السفر 87% في الربع الأول 2022

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خاص

رئيس "سيرا" للعربية: ارتفاع حجوزات السفر 87% في الربع الأول 2022

النفيعي: تغير ملحوظ بثقافة السعوديين في السفر للخارج

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي في مجموعة سيرا ماجد النفيعي، إن قيمة حجوزات السفر في الربع الأول من هذا العام ارتفعت بنسبة 87% إلى 1.6 مليار ريال، مقابل 873 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وأضاف النفيعي في مقابلة مع "العربية"، أن ثقافة المسافرين في المملكة تغيرت على نحو كبير، مع إضافة العديد من المحطات الجديدة.

وأوضح أن أداء الربع الثاني من العام الحالي سيتضمن حجوزات الصيف وشهر رمضان، مما يشير إلى بدء مرحلة التعافي بالفعل.

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وتوقع النفيعي تحقيق نتائج جيدة خلال العام 2022 قياسا على العام الماضي، مضيفا: "الشركة بدأت استكشاف محطات جديدة بالوسائل التقنية المتاحة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وذكر الرئيس التنفيذي أن هناك طلبا عاليا على المحطة الجديدة التي تم إطلاقها إلى تايلاند، وأوروبا الشرقية، بالإضافة إلى أن الرحلات إلى آسيا ومصر ودبي لا تزال تشكل نسبة كبيرة من الطلب.

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