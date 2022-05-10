لقاء بين "ماسك" ومسؤول أوروبي يُغير مصير "تويتر"

في تغريدات حديثة، قال الملياردير الأميركي والمالك الجديد لمنصة "تويتر" إيلون ماسك، إنه "متوافق تماما" مع القواعد الأوروبية الجديدة الشاملة لمنصات التواصل الاجتماعي.

ويبدو أن ماسك، صادق على قانون أوروبي رئيسي ينظم وسائل التواصل الاجتماعي، عندما ظهر في مقطع فيديو مع مفوض الاتحاد الأوروبي البارز والمنظم الرقمي، تييري بريتون.

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وفي الفيديو، قال بريتون، إنه التقى إيلون ماسك لشرح أدق النقاط في قانون الخدمات الرقمية المعروف باسم (DSA)، وهو قانون قادم يفرض معايير أعلى للإشراف على المحتوى على منصات التكنولوجيا.

وعندما سأله بريتون عما إذا كان يشعر أن القانون الجديد "يتناسب تماما" مع الطريقة التي يعتقد بها "ماسك" أنه يجب تشغيل المنصات، قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إنه "متوافق تماما مع ما نفكر فيه ويتضمنه القانون الجديد".

وأضاف ماسك: "أتفق كثيرا، لقد كانت مناقشة رائعة وأعتقد حقًا.. أتفق مع كل ما قلته.. حقا، أعتقد أننا نمتلك نفس الآراء كثيرا، كما تعلمون، أي شيء يمكن لشركتي القيام به سيكون مفيدا لأوروبا، نريد أن نفعل ذلك".

ورد ماسك لاحقا على تغريدة بريتون التي تحتوي على الفيديو، مكررا انعكاساته الإيجابية على التبادل.

وكتب ماسك في تغريدة "لقاء رائع.. نحن متشابهون إلى حد كبير".

وعلى الرغم من الإعراب عن دعمه للمتطلبات القانونية الجديدة في أوروبا، لا يبدو أن ماسك يقدم التزاما جديدا موسعا باعتدال المحتوى.

وفي وقت سابق، قال إيلون ماسك سابقا إنه يريد فتح "حرية التعبير" على "تويتر" من خلال تسهيل تطبيق سياسات تعديل المحتوى، لكنه قال أيضا إنه يخطط للمنصة للالتزام بالقوانين واللوائح المحلية الخاصة بالتعبير - وإذا رغب المواطنون في التقدم بطلب قواعد مختلفة للمنصات، يمكنهم القيام بذلك عبر هيئاتهم التشريعية.