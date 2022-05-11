أرامكو السعودية تتجاوز أبل وتصبح الأكبر قيمة في العالم

تفوقت أرامكو السعودية على شركة أبل بصفتها الشركة الأكثر قيمة في العالم، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط الذي يدعم منتج النفط الخام، فيما يخنق التضخم الطلب على أسهم التكنولوجيا.

تم تداول أرامكو بالقرب من أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الأربعاء، بقيمة سوقية بلغت حوالي 2.43 تريليون دولار، متجاوزة بذلك شركة آبل للمرة الأولى منذ عام 2020. وتراجع صانع آيفون بنسبة 4.4% إلى 147.53 دولار، مما يمنحها تقييمًا قدره 2.38 تريليون دولار.

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حتى إذا ثبت أن هذه الخطوة لم تدم طويلاً واستعادت أبل المركز الأول مرة أخرى، فإن انعكاس الدور يؤكد قوة القوى الرئيسية التي تتعقب الاقتصاد العالمي.

أسعار النفط المرتفعة، تؤدي إلى تفاقم التضخم المتزايد الذي يجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ عقود.

وكلما ارتفعت معدلات التضخم، كلما قام المستثمرون بخصم قيمة تدفقات الإيرادات المستقبلية من شركات التكنولوجيا وخفض أسعار أسهمهم.

"لا يمكنك مقارنة آبل بأرامكو السعودية من حيث أعمالهم أو أساسياتهم"، وفقا لما قاله جيمس مايو، كبير مسؤولي الاستثمار في تاور بريدج أدفايزرز، حيث تستفيد شركات النفط من شح المعروض.

وفي وقت سابق من هذا العام تفاخرت شركة أبل بقيمة سوقية تبلغ 3 تريليونات دولار، أي حوالي تريليون دولار أكثر من أرامكو. لكن منذ ذلك الحين، تراجعت شركة أبل بنسبة 19%، بينما ارتفعت أرامكو بنسبة 27%.

ولم يستجب ممثلو أبل لطلب "بلومبرغ" التعليق.

نظرًا لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه لرفع أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس أخرى على الأقل هذا العام ومع عدم وجود احتمالات حتى الآن للتوصل إلى حل للصراع في أوكرانيا، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تستعيد التكنولوجيا هيمنتها، وفقًا لتيم جريسكي، كبير استراتيجيي المحفظة في "إينغلس آند سنايدر".

وقال: "هناك عمليات بيع وذعر في كثير من أسهم التقنية ويبدو أن الأموال التي تنسحب من هذه الأسهم تتجه بشكل خاص إلى أسهم قطاع الطاقة، والتي تتمتع في الوقت الحالي بنظرة إيجابية، بالنظر إلى أسعار السلع الأساسية، وشركات مثل أرامكو تستفيد بشكل كبير من هذه البيئة".