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هذه العوامل تعزز ارتفاع سعر سهم أرامكو في الأشهر المقبلة

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خاص

هذه العوامل تعزز ارتفاع سعر سهم أرامكو في الأشهر المقبلة

هشام أبو جامع: زيادة نسبة الأسهم الحرة لأرامكو يدعم ارتفاع سعر السهم

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة تقنيات مكيال المالية هشام أبو جامع، إن ارتفاع القيمة السوقية لأرامكو السعودية جاء بدعم عدة عوامل أبرزها الزيادة القوية بأسعار النفط.

وذكر أبو جامع، في مقابلة مع "العربية"، أن أسعار النفط ارتفعت بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، بجانب نمو الطلب، متوقعا أن تواصل الأسعار البقاء فوق مستوى 100 دولار للبرميل.

وأشار أبو جامع، إلى أن زيادة الأسهم الحرة لأرامكو كان داعما لارتفاع سعر السهم، والتي كانت عبر منح الدولة 4% من مليكتها إلى صندوق الاستثمارات العامة وبالتالي ارتفعت الأسهم الحرة إلى 6% تمثل 21% من مؤشر السوق.

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وأمس أصبحت أرامكو السعودية لفترة وجيزة الشركة الأعلى قيمة في العالم حيث ارتفعت أسهمها لتصل إلى 9.24 تريليون ريال (2.464 تريليون دولار).

جاء ذلك بعد جلسات متتالية من تراجع سوق الأسهم الأميركية، وموجة عاصفة من الانهيارات لأسهم التكنولوجيا، محت أكثر من تريليون دولار من القيمة السوقية لأكبر 7 شركات تكنولوجيا أميركية في 3 جلسات فقط.

وأوضح أبو جامع أن الصناديق الاستثمارية سواء المحلية أو الخارجية تركز على شراء الأسهم ذات القيمة السوقية المرتفعة مثل أرامكو.

وبين أن المؤسسات الدولية ستقوم بحذف روسيا من مؤشراتها، متوقعا أن يجذب السوق السعودية جزءا من هذه الاستثمارات.

وتابع أبو جامع: "مع إعادة تقييم أرامكو في المؤشر فإنه يزيد الطلب، وبالتالي سترتفع قيمة سهم أرامكو في الأشهر القادمة".

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