تخزين الطعام في الصين.. خوفا من "المجهول"!

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 2.1% في أبريل مقارنة بالعام الماضي، وهو الأسرع منذ نوفمبر. حيث أدى الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة والخضروات الطازجة إلى ارتفاع الأسعار. وتجاوزت القراءة التوقعات التي توقعت زيادة 1.8%، في استطلاع أجرته رويترز.

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.9% في أبريل مقارنة بالعام الماضي.

مادة اعلانية

وارتفعت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 24% على أساس سنوي في أبريل، حيث قام المستهلكون بتخزينها استعدادًا لطلبات البقاء في المنزل المحتملة.

ارتفعت أسعار المستهلكين والمنتجين في الصين أكثر من المتوقع في أبريل، وفقا لبيانات من المكتب الوطني للإحصاء صدر يوم الأربعاء.

وكان رقم أبريل أيضًا هو الأعلى منذ قراءة نوفمبر عند 2.3% وأعلى بكثير من متوسط ​​18 شهرًا عند 0.9% تضخم أسعار المستهلك. الهدف الرسمي لمؤشر أسعار المستهلك في الصين لعام 2022 هو "حوالي 3%".

قال محللو غولدمان ساكس في تقرير يوم الأربعاء: "كان الدافع الرئيسي هو ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب ارتفاع تكاليف النقل وإعادة تخزين الطلب من قيود كوفيد-19 الأكثر صرامة".

وقال التقرير "على أساس سنوي، نتوقع أن يرتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين وأن ينخفض ​​تضخم مؤشر أسعار المنتجين على أساس التأثيرات الأساسية". "قد يتراجع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين بالتتابع على المدى القريب إذ قد تتراجع الضغوط التضخمية في أسعار المواد الغذائية مع تحسن حالة وباء كوفيد-19 في الصين".

منذ مارس، شدد البر الرئيسي للصين قيود السفر وفرض أوامر البقاء في المنزل في أجزاء كثيرة من المدن لاحتواء أسوأ تفشٍ لكورونا في البلاد منذ أوائل عام 2020. وقد منعت الضوابط المطبقة العديد من المصانع من الإنتاج بكامل طاقتها أو نقل البضائع بين الموردين والعملاء.

وارتفعت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 24% على أساس سنوي في أبريل، بينما ارتفعت أسعار الفاكهة الطازجة بنسبة 14.1% خلال تلك الفترة.

ارتفعت أسعار الوقود للنقل بنسبة 28.4% عن العام السابق، مما يعكس الارتفاع الأخير في أسعار النفط والسلع.

ومع ذلك، لا يعني ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين أن السكان المحليين يواجهون نفس الضغط الذي يواجهه الأميركيون.

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأعلى مستوياتها منذ أوائل الثمانينيات، حتى عند استبعاد الغذاء والطاقة. من المتوقع أن يظل رقم أبريل المقرر صدوره في وقت لاحق يوم الأربعاء بالقرب من الزيادة التي سجلها قبل عقود والتي بلغت 8.5% في مارس.

على المدى الطويل، يحذر المحللون من أن الطلب الإجمالي للمستهلكين في الصين لا يزال منخفضًا بسبب عدم اليقين بشأن الدخل المستقبلي.

حتى إن بعض الشركات خفضت الأسعار لجذب المشترين.