الصين تحذف تصريحات مدير الصحة العالمية عن "سياسة صفر كوفيد"

حذفت الصين منشورا للأمم المتحدة من على موقع "ويبو" للتواصل الاجتماعي التابع لها وردت فيه تصريحات لمدير منظمة الصحة العالمية قال فيها إن "سياسة صفر كوفيد التي تطبقها الصين غير مستدامة"، وذلك بعد فترة وجيزة من نشره اليوم الأربعاء.

كما عطل "ويتشات"، وهو موقع صيني آخر للتواصل الاجتماعي، خاصية مشاركة منشور مماثل للأمم المتحدة.

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كان تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير المنظمة، قد ذكر في إفادة صحفية أمس الثلاثاء: "لا نعتقد أنها مستدامة نظرا لسلوك الفيروس وما نترقبه الآن في المستقبل".

ونشرت الأمم المتحدة تصريحاته على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بها باللغة الصينية.

ولم تعقّب الأمم المتحدة ولا موقع "ويبو" حتى الآن على الخبر، في حين أضاف "ويتشات" توضيحا مع المنشور قال فيه "تحظر مشاركة هذا المقال نظرا لانتهاكه القوانين واللوائح ذات الصلة".

وتصر الصين على الالتزام بسياسة صفر كوفيد في مكافحة الجائحة التي ظهرت في أول الأمر في مدينة ووهان في نهاية عام 2019، وحذرت في الأسبوع الماضي من انتقاد سياسة تقول إنها تنقذ الأرواح.