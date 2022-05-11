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"فلاي دبي" للعربية: أضفنا 33 طائرة جديدة إلى الخدمة بفترة ما بعد الجائحة

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خاص

"فلاي دبي" للعربية: أضفنا 33 طائرة جديدة إلى الخدمة بفترة ما بعد الجائحة

الرئيس التنفيذي: فلاي دبي أضافت أكثر من 20 محطة جديدة في 2021

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي غيث الغيث، إن الشركة سجلت أرقاما قياسية في أعداد المسافرين وصلت إلى 2.3 مليون مسافر في الربع الأول من 2022، في ظل تعافي قطاع السفر من الجائحة.

وكشف في مقابلة مع "العربية" على هامش معرض سوق السفر العربي في دبي، أن الشركة تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة، بالإضافة إلى زيادة 33 طائرة جديدة إلى الخدمة من بعد الجائحة.

وأوضح أن تعافي قطاع السفر في الإمارات يرجع إلى نجاح السياسات الحكومية التي أدارت الأزمة.

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وتوقع أن يزيد الطلب على السفر خلال الأشهر المقبلة، لافتا إلى إضافة أكثر من 20 محطة جديدة في العام الماضي، كما أضافت محطات جديدة في العام الحالي منها أزمير التركية وبيزا الإيطالية.

وأشار إلى أن الشركة أعادت بعض الخطوط القديمة التي تعمل في موسم الصيف، بالإضافة إلى زيادة عدد المحطات في السعودية إلى 8 ضمنها مطار العلا.

وحول مدى التأثير من ارتفاع أسعار الوقود والتضخم العالمي، قال الغيث: "أداء الشركة حتى الآن جيد نظرا للطلب العالي على السفر، لكن إذا استمرت زيادة أسعار الوقود على مدار 7 أشهر المقبلة سيكون لها تأثير سلبي على الطلب".

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