الجزيرة كابيتال للعربية: هذه أبرز أسباب ارتفاع أرباح "سابك" الفصلية

قال رئيس الأبحاث في الجزيرة كابيتال، جاسم الجبران، معلقا على نتائج الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" خلال الربع الأول من العام 2022، إنه إذا تمت إزالة الأثر الاستثنائي الذي كان بنحو 380 مليون ريال، لكانت النتائج بحوالي 6.85 مليار ريال، لكنها جاءت ضمن توقعاتنا التي كانت بحدود 6.9 مليار ريال، وأعلى من توقعات السوق التي كانت عند 5.3 مليار ريال.

وأعرب الجبران في مقابلة مع "العربية" عن اعتقاده في أن الشركة استطاعت رفع حجم مبيعاتها في ظل الطلب العالي حاليا مع تراجع المعروض العالمي، مشيرا إلى أن أحجام المبيعات كانت قوية خلال الربع الأول من العام الحالي.

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وأوضح أن السبب في تحقيق "سابك" أرباحا أعلى بكثير من توقعات السوق، هو أن معظم النمو الربعي الذي توقعته "الجزيرة كابيتال" كان نتيجة مخصصات استثنائية وإعادة تقييم مشتقات خلال الربع السابق، حيث كان تقديرها بنحو 1.2 مليار، وهذه كانت غير موجود تقريبا في الربع الحالي.

وأضاف الجبران، أن منتجات الشركة الأساسية شهدت نموا خلال الربع الأول من العام 2022، لافتا إلى أن نصف اللقيم لدى "سابك" هو ثابت التكلفة.

وعن توقعاته للربع الثاني، قال الجبران، إن عدم الوضوح عال جدا حاليا في الأسواق، حتى وإن كانت أسواق البتروكيماويات استفادت بشكل كبير خلال الأرباع الماضية.

وبيّن أن أي تغيرات في البيئة الاقتصادية العالمية من ناحية التباطؤ في الطلب، أو التضخم سيقلل من القوة الشرائية على بعض المنتجات، والذي سنعكس سلبيا بشكل جزئي على القطاع في الفترات اللاحقة.