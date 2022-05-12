"دبي للتسويق السياحي" تكشف للعربية كيف تخطت الإمارة الجائحة
زيادة عدد زوار دبي الدوليين 214% إلى 4 ملايين زائر في الربع الأول
استضافت إمارة دبي 4 ملايين زائر دولي في الربع الأول، بزيادة نسبتها 214% عن الفترة نفسها في العام الماضي.
وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، في مقابلة مع "العربية"، إلى كيفية تخطي دبي لجائحة كورونا، وتنفيذها للإجراءات الاحترازية لتستقطب سياحا من جميع أنحاء العالم، موضحا أن النسبة الأكبر منهم كانت على التوالي من عُمان والهند والسعودية.
وقال كاظم إن دبي حققت أرقاما قياسية في عدد الزوار خلال العام 2019، بأكثر من 16 مليون زائر، كما شهدت الإمارة نموا بعدد الزوار بنسبة 4.2% في أول شهرين من عام 2020.
وأضاف أنه في العام 2021 رحبت دبي بنحو 7.28 مليون سائح، مشيرا إلى أن هذا الرقم يعتبر قياسيا إذا ما تمت مقارنته بالعالم.
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