أغنى رجل في آسيا يوسع أعماله عبر استحواذ قياسي لتشمل هذا القطاع

قالت عائلة الملياردير الهندي غواتام أداني، إنها دخلت في اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة Holcim Limited ومقرها سويسرا في شركة أمبوجا للأسمنت، وACC Limited، وهما اثنتان من شركات الأسمنت الرائدة في الهند.

وتمتلك هولسيم، من خلال شركاتها التابعة، 63.19% في أمبوجا للأسمنت و54.53% في ACC منها 50.05% مملوكة بشكل غير مباشر من خلال أمبوجا للأسمنت.

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وقالت مجموعة أداني، في بيان: "تبلغ قيمة حصة Holcim في العرض المقدم على شركتي أمبوجا وإيه سي سي 10.5 مليار دولار أميركي، مما يجعل هذا الاستحواذ الأكبر على الإطلاق من قبل مجموعة أداني، وأكبر صفقة اندماج واستحواذ في الهند على الإطلاق في مجال البنية التحتية والمواد"، وفقاً لما ذكره موقع "Hidu"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتجعل هذه الصفقة من مجموعة أداني، ثاني أكبر مشغل أسمنت بعد UltraTech Cement التابعة لمجموعة إديتيا بيرلا.

بدوره، قال أغنى رجل في آسيا، ورئيس مجلس إدارة مجموعة أداني، غواتام أداني: "انتقالنا إلى مجال الأسمنت هو إثبات آخر لإيماننا بقصة نمو أمتنا".

وأضاف: "ليس من المتوقع أن تظل الهند واحدة من أكبر الاقتصادات التي يحركها الطلب في العالم لعدة عقود فحسب، بل لا تزال الهند أيضاً ثاني أكبر سوق للأسمنت في العالم، ومع ذلك فهي تمتلك أقل من نصف متوسط استهلاك الفرد العالمي من الأسمنت".

وبالمقارنة الإحصائية، فإن استهلاك الأسمنت في الصين يزيد عن 7 أضعاف استهلاك الهند.

وأضاف، "أنه عندما يتم دمج هذه العوامل مع العديد من أوجه التقارب لأعمالنا الحالية التي تشمل المواني والأعمال اللوجستية لمجموعة أداني وأعمال الطاقة والأعمال العقارية، فإننا نعتقد أننا سنكون قادرين على بناء نموذج أعمال متكامل ومتميز بشكل فريد ونضع أنفسنا حتى لتوسيع كبير في السعة".

وتمتلك الشركتان محل الاستحواذ حالياً قدرة إنتاجية مجمعة تبلغ 70 مليون طن سنوياً، ولديهم 23 مصنعاً للأسمنت و14 محطة طحن و80 مصنعاً للخرسانة الجاهزة وأكثر من 50000 شريك في جميع أنحاء الهند.