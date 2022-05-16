.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

هذا ما دعم تحقيق الميزانية السعودية فائضاً كبيراً في الربع الأول

  • الخط
خاص

هذا ما دعم تحقيق الميزانية السعودية فائضاً كبيراً في الربع الأول

سعيد الشيخ للعربية: أتوقع أن يكون الفائض بأكثر من 200 مليار ريال خلال 2022

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الأعمال والتكنولوجيا، سعيد الشيخ، إن ارتفاع أسعار النفط دعم تحقيق الميزانية السعودية فائضا كبيرا في الربع الأول من العام الجاري، بلغ 57.5 مليار ريال.

وأوضح الشيخ في مقابلة مع "العربية" أن إنتاج النفط في المملكة زاد بنسبة بلغت نحو 30% خلال الربع الأول من العام 2022 مقارنة مع الربع نفسه من العام 2021، فيما وصلت الصادرات النفطية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى نحو 7.3 مليون برميل مقارنة مع 5.6 مليون برميل في الفترة المماثلة من العام الماضي، مشيرا إلى أن تلك الزيادات دعمت الإيرادات النفطية.

وأضاف أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت هي الأخرى، لاسيما الضرائب على السلع والخدمات التي ارتفعت بنحو 13% لتصل إلى 60 مليار ريال، في حين وصل إجمالي الضرائب إلى نحو 72 مليار ريال.

بالأرقام.. الميزانية السعودية للربع الأول من 2022 نبض السوق اقتصاد السعودية بالأرقام.. الميزانية السعودية للربع الأول من 2022

وتوقع الشيخ أن تحقق الميزانية فائضا بأكثر من 200 مليار ريال خلال العام 2022، خصوصا مع اسمرار التوقعات بارتفاع أسعار النفط في ظل التوترات الجيوسياسية، واحتمال انخفاض إنتاج النفط الروسي.

يشار إلى أن الفائض المحقق في الربع الأول من 2022، أعلى فائض فصلي منذ أن بدأت وزارة المالية السعودية بالإعلان عن الميزانية بشكل ربعي منذ مطلع 2016، أي قبل نحو 6 سنوات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عقبة تركيا أمام انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو.. لماذا؟ عقبة تركيا أمام انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو.. لماذا؟
اكتشف المزيد