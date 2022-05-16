هذا ما دعم تحقيق الميزانية السعودية فائضاً كبيراً في الربع الأول

قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الأعمال والتكنولوجيا، سعيد الشيخ، إن ارتفاع أسعار النفط دعم تحقيق الميزانية السعودية فائضا كبيرا في الربع الأول من العام الجاري، بلغ 57.5 مليار ريال.

وأوضح الشيخ في مقابلة مع "العربية" أن إنتاج النفط في المملكة زاد بنسبة بلغت نحو 30% خلال الربع الأول من العام 2022 مقارنة مع الربع نفسه من العام 2021، فيما وصلت الصادرات النفطية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى نحو 7.3 مليون برميل مقارنة مع 5.6 مليون برميل في الفترة المماثلة من العام الماضي، مشيرا إلى أن تلك الزيادات دعمت الإيرادات النفطية.

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وأضاف أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت هي الأخرى، لاسيما الضرائب على السلع والخدمات التي ارتفعت بنحو 13% لتصل إلى 60 مليار ريال، في حين وصل إجمالي الضرائب إلى نحو 72 مليار ريال.

وتوقع الشيخ أن تحقق الميزانية فائضا بأكثر من 200 مليار ريال خلال العام 2022، خصوصا مع اسمرار التوقعات بارتفاع أسعار النفط في ظل التوترات الجيوسياسية، واحتمال انخفاض إنتاج النفط الروسي.

يشار إلى أن الفائض المحقق في الربع الأول من 2022، أعلى فائض فصلي منذ أن بدأت وزارة المالية السعودية بالإعلان عن الميزانية بشكل ربعي منذ مطلع 2016، أي قبل نحو 6 سنوات.