موظفو "سبيس إكس" يعرضون بيع الأسهم بتقييم 125 مليار دولار

يعرض موظفو شركة سبيس إكس بيع الأسهم عبر طرح خاص، من شأنه أن يقدّر شركة إطلاق الأقمار الصناعية التابعة للملياردير إيلون ماسك بحوالي 125 مليار دولار، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت مصادر "بلومبرغ"، إن الأسهم معروضة فيما يسمى بمناقصة الموظفين بسعر 70 دولاراً للسهم. ويقارن ذلك مع 56 دولاراً للسهم المعدلة خلال عملية بيع في أكتوبر بتقييم يبلغ حوالي 100 مليار دولار، وهو ارتفاع بنسبة 25%.

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ويدفع هذا التقييم بالشركة للمنافسة المباشرة مع شركة تيك توك. فقد بلغت قيمة تيك توك في آخر جولة تمويل في يوليو من العام الماضي 180 مليار دولار.

ولم توضح المصادر ما إذا كان ماسك من بين البائعين في الصفقة. إذ يمتلك أغنى رجل في العالم 50% من أسهم سبيس إكس.

وكان ماسك يبحث عن مجموعة متنوعة من مصادر التمويل لإتمام صفقة شراء تويتر.

ويوم الاثنين، لمّح إلى أن صفقة منصة التواصل الاجتماعي قد تكتمل بسعر أقل، بعد أيام من شكوكه في قدرة تويتر على تقدير عدد الحسابات غير المرغوب فيها أو مزيفة.