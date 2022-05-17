هل تواصل سوق الأسهم السعودية عملية التصحيح؟

قال مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب، إن السوق السعودية تمر بفترة تقييم عالية، لذلك اتجهت للتصحيح مع بدء موجة رفع الفائدة وانخفاض الأسواق العالمية.

وأضاف الرقيب في مقابلة مع "العربية"، أن ارتفاع أسعار الفائدة خلال الأشهر القادمة على نحو متتالٍ لا يحفز الأسواق المالية في الدخول في موجة صاعدة، وبالتالي هذا التراجع مبرر.

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وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر على ربحية الشركات لا سيما تلك التي لديها مديونية عالية.

وتابع الرقيب: "أيضا كانت تقييمات السوق في الفترة الماضية عالية.. ولاحظنا ارتفاعات قوية وخصوصا في قطاع البنوك الذي ارتفع بقيادة مصرف الراجحي".

ولفت إلى أن الأسبوع الماضي شهد تسييلا من المحافظ الأجنبية في السوق السعودية، وجاء ذلك لتغطية مراكزها في الأسواق العالمية التي انخفضت بشكل كبير جدا.

وتوقع أن يستمر الانخفاض خلال الفترة القادمة والوصول إلى مستويات قد تكون عادلة لمؤشر السوق السعودية، حتى يستقطب مستثمرين جددا بدعم ارتفاع الإيرادات النفطية للدولة.

وذكر الرقيب، أن التقييمات ارتفعت خلال الفترة الماضية بسبب النظرة المستقبلية الواعدة بالنسبة للاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى ارتفاع النفط خلال الربع الأول، وبالتالي السوق ارتفعت على وقع هذه العوامل.

وقال الرقيب إن السوق أخذت حقها من التفاعل مع هذه المحفزات، وبالتالي تراجعت مع ارتفاع أسعار الفائدة، ومرجح أن تستمر في التراجعات خلال الفترة المقبلة.