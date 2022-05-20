"بلاك روك" تستبعد حدوث ركود للاقتصاد الأميركي خلال 2022

استبعد مدير وخبير استثمار في بلاك روك، كريم شديد، حدوث ركود للاقتصاد الأميركي خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن نسبة الخطر أعلى بالنسبة للاقتصاد الأوروبي.

وأضاف شديد في مقابلة مع "العربية" أن معطيات الاقتصاد في الولايات المتحدة، لا تزال قوية، حيث نسبة البطالة منخفضة، لكن هناك مخاوف من ارتفاع التضخم.

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وأشار إلى أن هناك مخاوف من اضطرار الفيدرالي الأميركي لرفع أسعار الفائدة إلى مستوى يحدث ركودا اقتصاديا.

وأوضح شديد أن تراجع أسواق الأسهم الأميركية، يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا، وأسهم الشركات ذات القيمة العالية، متوقعا تراجع أرباح شركات التجزئة مع ضعف الاستهلاك جراء ارتفاع الأسعار.

وأكد أهمية المحافظة على الاستمرار في الاستثمار بالأسهم رغم تراجعاتها أحيانا، لأنه من الصعب إيجاد الوقت المناسب للعودة والدخول في الاستثمار من جديد.