ظاهرة خاصة في سوق الذهب بمصر.. أسعار أعلى 10% من المستويات العالمية

فيما عادت أسعار الذهب إلى الارتفاع في مصر خلال الساعات الماضية، تشير الحسابات التي أجرتها "العربية.نت"، إلى أن تجار الذهب في مصر يحددون سعر صرف الدولار عند مستوى 20.20 جنيه، مقابل نحو 18.47 جنيه في السوق الرسمية.

عالمياً، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تراجع الدولار مما ساعد على دفع المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى في أسبوعين. وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.17% لتصل إلى 1850.94 دولار، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ 9 مايو عند 1865.29 دولار يوم الاثنين. كما صعدت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.45% عند 1856.59 دولار للأوقية.

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وفي مصر، سجل سعر الغرام عيار 18 مستوى 900 جنيه، كما بلغ سعر الغرام عيار 21، وهو الأكثر تداولاً في السوق المصرية، مستوى 1050 جنيهاً. وبلغ سعر الغرام عيار 24 مستوى 1200 جنيه.

ووفق الحسابات التي يعرضها التجار بالنسبة لعيار 21، فإن سعر الأوقية يصل إلى 37327 جنيها، مقابل نحو 34188 جنيها في السوق العالمية.

وتحتوي الأوقية من عيار 21 على نحو 35.55 غرام في السوق المصرية، ما يعني أن التجار يحددون سعر صرف الدولار عند مستوى 20.20 جنيه. لكن وفق سعر السوق العالمية للذهب، يجب أن يكون سعر الغرام 21 في حدود 962 جنيهاً، وهو ما يعني أن أسعاره في السوق المصرية أعلى من سعره العالمي بنحو 88 جنيهاً، بنسبة زيادة تبلغ نحو 10%.

وقال متعاملون في سوق الذهب، إن كبار التجار لا يعلنون ذلك صراحة، ولكنهم يربطون الأسعار بحركة العرض والطلب في السوق المصرية، دون النظر إلى الأسعار العالمية. حيث بدأوا يتعاملون مع الذهب على أنه سلعة محلية، بخلاف ما يحدث في غالبية أسواق العالم.