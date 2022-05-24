"نسيج" للعربية: الإدراج سيسهل علينا الوصول للتمويل اللازم إذا دعت الحاجة
الشركة تتطلع للتوسع في قطاع التحول الرقمي للجهات التعليمية
توقع المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نسيج، عبدالجبار العبد الجبار، أن يساهم إدراج أسهم الشركة في تسريع نمو أعمال الشركة وتوسعها في السوق العربية.
وأشار إلى أن الإدراج يساعد أيضا في تسهيل الوصول إلى التمويل اللازم إذا دعت الحاجة.
وقال "نعمل في قطاعات حلول التعلم وحلول إدارة المعلومات وحلول المنصات الخدمية، وعملائنا في الجهات التعليمية والثقافية والجهات الحكومية والشركات الكبرى".
وبحسب العبد الجبار فإن الشركة تتطلع للتوسع في قطاع التحول الرقمي للجهات التعليمية.
وكانت "تداول" السعودية، قد أعلنت أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة نسيج للاتصالات وتقنية المعلومات في نمو – السوق الموازية اعتباراً من اليوم الثلاثاء كإدراج مباشر برمز تداول 9538 وبالرمز الدولي SA15IH34L116.
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