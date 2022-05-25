Guggenheim: سلاسل الإمداد ستنتقل لدول أخرى بدلا من هيمنة الصين فقط

توقعت كبيرة مسؤولي الاستثمار للدخل الثابت في Guggenheim Partners، آن والش، عودة العولمة للظهور ولكن بشكل مختلف، مشيرة إلى أنه قد لا يتم الاعتماد على دولة بحد ذاتها.

وأضافت في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي "نحن مررنا بجائحة عالمية، وخلال اللحظات التاريخية التي أظهرت اختلافات جوهرية مثل الحروب الجيوسياسية أو الأزمات كالتي مررنا بها، ما يحدث هو أن العولمة والتوجه لها تباطأ وقد تراجع خلال الوقت الحالي وتغير قليلا، وتوقعاتي بأن العولمة ستعود للظهور ولكن بشكل مختلف. لن نكون معتمدين على دولة بحد ذاتها أو بعض دول، مثل الصين في صادراتها، سلاسل الإمداد ستنتقل إلى آسيا والهند والشرق الأوسط بدلا من أن تسيطر عليها الصين فقط".

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وأوضحت "الأشخاص الذين يؤمنون بنظرية فريدمان، أن المال هو دائما مصدر التضخم، وما رأيناه قبل كورونا في الولايات المتحدة والدول المتقدمة تم ضخ كم هائل من الحزم التحفيزية التي تم تطبيقها والكثير من الأموال ضخت في النظام، وفي الولايات المتحدة لوحدها تم إنفاق 5 تريليونات دولار من الحكومة وضعها الفيدرالي في النظام المالي، لاحظنا ارتفاع العرض النقدي بـ 26% مقارنة بما قبل الجائحة وهي مستويات غير مسبوقة وهي أمور تجاوزت نظرية فريدمان".

وأشارت إلى أنه وكرد فعل سنشهد تضخما ونقصا كبيرا في المعروض والذي يقابله طلب كبير على البضائع وليس الخدمات، وهناك اضطراب في عمليات الإنفاق.