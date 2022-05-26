"بروج" تكشف قيمة عمولات البنوك المشاركة في طرح أسهمها

ستتشارك بنوك الاستثمار المشاركة في طرح شركة بروج الإماراتية، ما يصل إلى 30 مليون دولار كرسوم مقابل عملية الترويج والتنسيق للطرح.

وتهدف الشركة الإماراتية إلى جمع ملياري دولار ليكون أكبر إدراج في تاريخ بورصة أبوظبي.

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من جانبها، قالت "بروج" إن مديري الطرح المشتركين سيحصلون على عمولة اكتتاب بنسبة 1.25%، بالإضافة إلى رسوم تقديرية تصل إلى 0.25% من حجم الصفقة.

ويقارن ذلك مع مبلغ 97 مليون دولار حصلت عليها بنوك سيتي غروب وإتش إس بي سي وبنك الإمارات دبي الوطني في الاكتتاب العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي – ديوا، بقيمة 6.1 مليار دولار في أبريل.

وتميل رسوم الاكتتاب في الشرق الأوسط إلى أن تكون أقل من الأسواق الأخرى مثل الولايات المتحدة، حيث يمكن للبنوك أن تحصل على رسوم تصل إلى 5% من قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب العام.

المنسقون العالميون المشتركون للاكتتاب العام لشركة بروج هم سيتي غروب وبنك أبوظبي الأول وإتش إس بي سي ومورغان ستانلي. وعادة ما يتلقون معظم عائدات الرسوم. مديرو الدفاتر المشاركون هم بنك أبوظبي التجاري، أرقام كابيتال، المجموعة المالية-هيرميس، غولدمان ساكس، وإنترناشونال سيكيوريتيز.